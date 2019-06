Presentación Rodrygo: «Espero dar muchas alegrías. ¡Hala Madrid!» Rodrygo besa el escudo del Real Madrid. / Emilio Naranjo (Efe) El prometedor talento brasileño se muestra humilde y ambicioso en su puesta de largo como futbolista del Real Madrid ÓSCAR BELLOT Madrid Martes, 18 junio 2019, 14:13

Un año después de que el Real Madrid alcanzase un acuerdo con el Santos para atar a la última joya del fútbol brasileño, Rodrygo Goes tuvo por fin su ansiada puesta de largo como jugador del trece veces rey de Europa. El paulista, que viajó este lunes a la capital española, vivió una ajetreada pero feliz mañana en la que pasó reconocimiento médico y visitó la sala de trofeos de su nuevo equipo para ser posteriormente presentado en el palco de honor del Santiago Bernabéu y pronunciar sus primeras palabras como madridista a todos los efectos bajo la atenta mirada de sus padres y su hermana, que no se quisieron perder un día tan especial. «Agradezco a Dios por todo lo que ha hecho por mi familia y por mí. Gracias presidente por la confianza que has depositado en mi trabajo. Gracias a todos los aficionados por todo el cariño, espero dar muchas alegrías. ¡Hala Madrid!», dijo Rodrygo en una breve intervención en español.

«Los sueños y las ilusiones de nuestras aficionados son nuestra prioridad. Para que la leyenda crezca continuamos trabajando incorporando talentos que sueñan con triunfar con nuestra camiseta», había dicho poco antes Florentino Pérez al darle la bienvenida al brasileño. «Nuestra estrategia es la búsqueda del talento emergente incorporando a jóvenes que quieren marcar una época en el Real Madrid», destacó el mandatario, que resaltó que Rodrygo es un futbolista que «ya provoca admiración por su juego en un país donde la admiración por el fútbol es una forma de vida». «Llegas siendo una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño», le comentó a su nuevo empleado cuyo crecimiento desde su debut, subrayó, ha sido «espectacular». «Ahora te enfrentas al desafío que tú has elegido», le recordó antes de avisarle. «Aquí te esperan triunfos con sacrificio, con trabajo y con humildad», apuntó el mandatario, que incidió en que «la exigencia máxima» es una de las señas de identidad del Real Madrid. «Ahora te toca a ti hacer realidad los sueños de nuestros aficionados», finalizó.

El paulista aterriza en el Real Madrid con 82 partidos disputados y 17 goles marcados con el Santos, club en el que se formó desde que ingresase en sus categorías inferiores a los 11 años para convertirse en la enésima perla del 'Peixe', cuya fructífera cantera ha alumbrado talentos de la talla de Pelé, Robinho o Neymar. De su afición se despidió la semana pasada con lágrimas en los ojos mientras la hinchada le rendía tributo antes del partido ante el Corinthians que no pudo disputar el extremo a causa de un conflicto entre la Confederación Brasileña de Fútbol y el Santos.

Rodrygo, junto a Florentino Pérez durante su presentación. / Óscar del Pozo (Afp)

Reencuentro con Vinicius

«Me motiva ir al Real Madrid. Es uno de los mayores clubes del mundo y por su grandeza puede asustar, pero ese miedo es bueno, te motiva más, te obliga a mostrar por qué ellos creyeron en mí y me contrataron», declaró entonces, ambicioso, un futbolista por el que la entidad de Chamartín pagó hace un año 45 millones de euros, adelantándose a otros grandes como el Barça, el Liverpool o el PSG que pugnaban por la última promesa brasileña.

Un talento que se reencontrará con otra joya emergente como Vinicius, con el que creció rivalizando en expectación y cuya estela sigue Rodrygo, ansioso de confirmarse como ya hiciese en su primera campaña en el fútbol europeo el ex del Flamengo, que tras unos difíciles comienzos en los que tuvo que jugar con el Castilla, despertó la ilusión del madridismo en una temporada aciaga cuando Santiago Solari le convirtió en intocable pese a que una lesión mermó sus minutos en el tramo final de curso, ya a las órdenes de Zidane.

Rápido, hábil y goleador, Rodrygo debutó a los 16 años con el Santos y marcó su primer gol con el 'Peixe' a los 17 años y 15 días, siendo el brasileño más joven en sellar un tanto en la Copa Libertadores. Con contrato hasta 2025, es una de las cinco incorporaciones ya confirmadas para el nuevo proyecto de Zidane junto a Militao, Jovic, Hazard y Mendy. Este último será presentado el miércoles.