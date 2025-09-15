Xabi Alonso, sobre la queja a la FIFA por los árbitros: «Defender nuestros intereses es legítimo»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:15 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

Aunque Xabi Alonso llamó a pasar página tras lo sucedido el sábado en Anoeta a raíz de la expulsión de Dean Huijsen para centrarse en la Champions, el técnico del Real Madrid no pudo evitar que la polémica arbitral marcase la rueda de prensa previa al choque que medirá este martes a su equipo con el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. «Poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así, me parece bien», dijo el tolosarra cuando le preguntaron por la queja que elevará el club de Chamartín ante la FIFA mediante la presentación de un dossier que recogerá «los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada», según adelantó Real Madrid Televisión.

Estaba cantado que la cuestión arbitral iba a convertirse en una especie de monotema durante la rueda de prensa del técnico del Real Madrid, que trató de regatearlo como pudo para enfocarse en la vuelta de la máxima competición continental, principal objeto de deseo del Real Madrid en la nueva etapa que está comenzando con el guipuzcoano como timonel. «Es especial en todas partes, pero con el Real Madrid un poco más. Empezamos temporada en competición europea después el inicio de Liga y la gente está con ganas. Tenemos un rival exigente y esperamos empezar bien», apuntó antes de incidir en que «lo que pasó en Anoeta está suficientemente comentado».

Xabi Alonso, que considera «un honor, una motivación, una responsabilidad con la que convives» y, sobre todo, «un privilegio», el hecho de portar el bastón de mando en un club que atesora quince 'orejonas' en sus vitrinas, habló largo y tendido de Kylian Mbappé, cuyo sensacional arranque de temporada mantiene al Real Madrid con velocidad de crucero en la Liga. «Después del Mundial, que fue un poco 'light' para Kylian, era optimista de poder conectar e ir conociéndonos. Ves el jugador que es, la inquietud que tiene por el juego... Le necesitamos y necesitamos la calidad colectiva del grupo para que luego pueda él hacer lo diferente», señaló sobre el crack de Bondy, al que no ve ansioso sino motivado como todos por ganar la Champions.

Líderes florecientes

Entiende Xabi Alonso que el '10' del Real Madrid tiene virtudes de sobra para ser uno de los líderes del vestuario. «Sin duda. Por personalidad, por experiencia, por la influencia que tiene en el resto, es uno de ellos. Cuando ese grupo es fuerte y se consolida, el resto ya sabe hacia dónde tiene que mirar y a quién tiene que seguir», dijo en una comparecencia en la que incidió mucho en ese tema del liderazgo, especialmente cuando le preguntaron por Dani Carvajal, viejo compañero de fatigas el año de la Décima y que ahora porta el brazalete de capitán con otras cinco 'orejonas' más a sus espaldas.

«Hay una parte que no ha cambiado mucho, que es el gen competitivo que tiene. Vino en la 13-14 y ya lo tenía. Por eso fue tan importante desde que llegó del Leverkusen. Su personalidad, su madurez, su peso, lo que supone ser un capitán con la experiencia que tiene, el respeto que le tienen los compañeros… eso ha ido evolucionando. Tiene una influencia positiva sobre el resto muy importante y esos líderes que tienen que ir floreciendo dentro del vestuario son muy importantes. Carvajal es uno de ellos», manifestó sobre el lateral de Leganés.

También habló de Vinicius, al que volvió a sustituir el sábado en Anoeta y que parece haber perdido el estatus de intocable que tenía con Carlo Ancelotti. «Hemos hablado, pero como hablo con muchos jugadores. El otro día hizo un gran trabajo, jugando con uno menos. No eran los momentos más bonitos para un delantero, se tenía que sacrificar y lo hizo bien. Lo veo bien y está con buena energía para empezar mañana», señaló sobre el brasileño.