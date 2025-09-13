El Real Madrid llevará su guerra contra los arbitrajes hasta la FIFA

Óscar Bellot Madrid Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:41 | Actualizado 21:02h. Comenta Compartir

Nuevo órdago del Real Madrid dentro de su incesante guerra contra los arbitrajes. Recién acabado el partido de Liga que disputaron los blancos este sábado en Anoeta, saldado con un sufrido triunfo visitante sobre la Real Sociedad por 1-2 y expulsión de Dean Huijsen en la primera parte, la televisión oficial del club de Chamartín anunció que la entidad que preside Florentino Pérez está preparando un dossier «con los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada» para presentarlo ni más ni menos que ante la FIFA.

«Esta Liga es un bochorno por lo que acabamos de vivir ahora mismo. El Real Madrid con uno menos. Huijsen expulsado y tarjeta amarilla para Xabi evidentemente porque está indignado como todos los madridistas. Esto es un bochorno de competición», proclamaron desde Real Madrid Televisión después de que el colegiado extremeño Jesús Gil Manzano mostrase la cartulina roja al central por un agarrón sobre Mikel Oyarzabal cuando el atacante de la Real Sociedad se marchaba en dirección a la portería de Thibaut Courtois, si bien todo apuntaba a que Éder Militao tenía posibilidad de alcanzar al delantero eibarrés.

Así lo entendió también Xabi Alonso, cuyas furibundas protestas fueron sancionadas con una amarilla por parte del árbitro. «Para mí era amarilla, Militao estaba cerca y el balón no estaba controlado. Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido. Y lo dejo ahí. Ha cambiado el contexto del partido y hemos jugado con 10 durante 60 minutos», defendió luego en sala de prensa el técnico guipuzcoano.

La acción, en la que desde el VAR se optó por no llamar a Gil Manzano para que la revisase pese a que Oyarzabal se encontraba escorado y a unos 50 metros de la portería estando Militao en línea con el delantero, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia por parte de los comentaristas de Real Madrid Televisión, brazo ejecutor del club blanco cuando de arbitrajes se trata.

«Han vuelto a falsear la realidad. Han vuelto a convertir una jugada que no es interpretable en interpretable como hicieron el otro día con la de Arda Güler. Veremos cuando vuelva a salir la portavoz a ver si analizan esta jugada. De todas maneras, aunque reconozcan el error clarísimo, no servirá de nada. Huijsen no es el último jugador, retuercen la realidad y justifican este tipo de cosas. ¿Las consecuencias? Las vamos a ver, pero han falseado la realidad», prosiguieron los analistas de Real Madrid Televisión.

Una «orden de alejamiento»

No quedó ahí la cosa, pues dicho canal aprovechó el descanso del partido para repasar a través de vídeos diversas actuaciones previas tanto de Gil Manzano como de Jorge Figueroa Vázquez, responsable del VAR este sábado en Anoeta, que, a su juicio, perjudicaron al Real Madrid, ironizando incluso con que, atendiendo a esos antecedentes, debería existir «una orden de alejamiento de estos dos individuos».

Posteriormente, y una vez acabado ya el partido, Real Madrid Televisión soltó la bomba al desvelar que el club de Chamartín está preparando un dossier de errores arbitrales que pretende llevar hasta el máximo organismo del fútbol mundial «para que se tome nota y analice lo que está sucediendo».

Cuando apenas han transcurrido cuatro jornadas de Liga, queda ya suficientemente claro que los cambios acometidos por Rafael Louzán en el estamento arbitral, que pasaron, entre otras cuestiones, por fulminar a la anterior cúpula del Comité Técnico de Árbitros (CTA) encabezada por Luis Medina Cantalejo, no han servido ni remotamente para apaciguar los ánimos del Real Madrid, insaciable en su cruzada contra el estamento por más que el equipo de Xabi Alonso ostente el liderato de Primera con pleno de victorias hasta la fecha.