Un Tottenham acorazado examina el retorno a la Champions del Submarino

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:28

Retorno a la Champions de máxima exigencia para el Villarreal. El Submarino Amarillo inicia su quinta andadura por la fase principal de la competición de clubes más prestigiosa del Viejo Continente en un escenario de altura, nada más y nada menos que el hogar del Tottenham, actual campeón de la Europa League y uno de los equipos más en forma de la exigente Premier League inglesa.

Después de tres temporadas de ausencia y con el altísimo listón de las semifinales de la campaña 2021-22 en el retrovisor, el equipo de Marcelino viaja a Londres con el reciente sabor amargo de la primera derrota del curso, un 2-0 ante el Atlético en el Metropolitano en el que el Villarreal se vio claramente superado por el cuadro colchonero.

El tropiezo empañó un inicio de curso notable por parte del Submarino, con dos victorias contundentes en La Cerámica ante el Oviedo y el Girona, además de un empate 'in extremis' en Balaídos frente al Celta, que evitó el triunfo amarillo con un tanto de Borja Iglesias en el descuento. Sin embargo, el regreso de Ayoze Pérez, que ya disputó unos minutos en el Metropolitano, invita al optimismo en la visita al acorazado Tottenham de Thomas Frank.

Los Spurs se han visto reforzados desde la llegada este verano del técnico danés, sustituto de Ange Postecoglou a pesar del título de Europa League, que no compensó una temporada para el olvido en la Premier. Rozaron la sorpresa ante el PSG en la Supercopa de Europa y suman 9 de 12 puntos en el comienzo del campeonato inglés, incluido el asalto al Manchester City de Guardiola en el Etihad.

Cifras destacables que permiten al equipo londinense codearse con lo más granado de la Premier, a la zaga del intratable y campeón Liverpool. Sin cambios notables respecto a la plantilla de la última campaña, el Tottenham ha refrescado su propuesta bajo el flexible libreto de Frank, un técnico que ha apostado por la solidez, capaz de acorazar a los Spurs hasta encajar un solo gol en cuatro duelos, y la velocidad en las bandas de Kudus y Xavi Simons, dos balas.

-Alineaciones probables:

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bentancur, Sarr, Bergvall, Kudus, Richarlison y Simons.

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Renato Veiga, Foyth, Cardona, Buchanan, Comesaña, Gueye, Pépé, Mikautadze y Ayoze Pérez.

Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia).

Estadio. Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones 2.