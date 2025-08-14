La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria. G. CARRIÓN / AGM
Fútbol | Primera Federación

Los entrenadores tendrán dos opciones por partido para solicitar el nuevo videoarbitraje

José Otón

José Otón

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:52

La Federación Española de Fútbol ha hecho público que la próxima campaña utilizará el FVS (Football Video Support) en Primera Federación, una modalidad de Videoarbitraje que difiere en algunos aspectos de los utilizados en los campos de Primera y Segunda División. Según la propia Federación, se trata de una herramienta para la ayuda arbitral, aunque en este caso serán los entrenadores los encargados de solicitar la revisión de una decisión o una incidencia durante un partido. Esta ayuda solo podrá ser usada para dirimir si un balón ha entrado o no en la portería, para aclarar cualquier situación de un posible penalti, para revisar o sancionar con tarjeta una acción y también en el caso de que el árbitro se confunda a la hora de mostrar una tarjeta a un jugador equivocado.

El procedimiento también es distinto al del fútbol profesional ya que serán los técnicos los que entreguen una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción en cuestión y solo dispondrán de dos oportunidades para hacerlo. Si el árbitro da la razón al club que ha solicitado el VAR, éste recuperará la solicitud gastada.

Ayuda de 100.000 euros

Por otro lado, el Real Murcia recibirá esta campaña una subvención de la Federación de 100.000 euros durante el curso divididos en cuatro pagos, siendo el último de ellos el 31 de mayo. A cambio la entidad grana deberá cumplir varios requisitos, como mostrar el logo de Primera Federación en la U televisiva, en el photocall de la sala de prensa, en la cartelería, entradas, abonos y las diferentes lonas del estadio, el arco de salida al terreno de juego y las redes sociales. Además, los clubes deberán dar facilidades la Federación Española y sus medios para grabar en cualquier parte del estadio, incluidos los vestuarios. Este ayuda es distinta a los derechos televisivos.

