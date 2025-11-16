Debut soñado para el cartagenero Álvaro Ginés con el Castilla: gol a los 18 minutos de salir

Francisco J. Moya Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

El delantero cartagenero Álvaro Ginés, de 20 años, vivió ayer el mejor momento de su todavía corta carrera futbolística. Tuvo el debut soñado con el Real Madrid Castilla, ya que su entrenador Álvaro Arbeloa tiró de él en el minuto 60 de partido -cuando el resultado era de 0-0 ante el Cacereño en Valdebebas- y a los 18 minutos de entrar en el terreno de juego marcó el gol que abrió el triunfo de los blancos ante el conjunto extremeño.

Álvaro Ginés, que esta temporada ha llegado a entrenarse con el primer equipo a las órdenes de Xabi Alonso, no pudo tener mejor debut con el Castilla y, totalmente libre de marca batió a Nieves con un testarazo en el área pequeña en el que se tiró con todo.

El ariete cartagenero llevaba un tiempo atascado en el Real Madrid C, el segundo filial merengue. De hecho, en los diez partidos que lleva jugados esta temporada en ese equipo de Segunda Federación todavía no ha logrado marcar. El curso pasado solo anotó un gol en 27 encuentros. Sin embargo, en su debut de ayer en Primera Federación, 18 minutos le bastaron para ver portería y llamar a la puerta de Arbeloa. Álvaro Ginés pide paso en el Real Madrid Castilla.

Temas

Fútbol