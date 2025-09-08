La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Águilas se queda con el derbi tras un inicio espectacular (2-1)

Abenza y Chris Martínez marcan para los locales en los primeros cuatro minutos y la reacción del Yeclano tras el descanso se queda corta

Pedro Re

Lorca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:54

El Rubial fue el escenario del primer derbi murciano de la temporada. El encuentro estuvo cargado de simbolismo, porque en el banquillo local se encontraba Adrián Hernández, técnico del Yeclano Deportivo la pasada campaña, que regresaba a un duelo frente a su exequipo, ahora al frente del Águilas FC.

El choque comenzó eléctrico, ya que a los dos minutos se adelantó el Águilas por mediación de Mario Abenza. Sin tiempo para la reacción, llegó el segundo para los locales a los cuatro minutos, Chris Martínez acertó con la portería defendida por Acín. Los goles dieron confianza a los de casa, que incluso rozaron el tercer gol antes del descanso, lo que hubiera dejado al Yeclano en una situación más comprometida.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto visitante mostró una versión más ambiciosa. Con mayor posesión de balón y presencia en campo rival, el Yeclano buscó con insistencia el gol para meterse en el partido. Este llegó pronto, en el minuto dos del segundo acto, obra de Borao. Con la mínima ventaja el Águilas cerró filas en defensa y mantuvo la mínima ventaja. El tramo final del encuentro se abrió a cualquier desenlace: el Águilas intentó recuperar la iniciativa para hacer valer el apoyo de su afición, mientras que el Yeclano, espoleado por la remontada, generó ocasiones para lograrla. Sin embargo, el marcador ya no se movió y el triunfo se quedó en casa.

