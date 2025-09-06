Renato se lesiona de gravedad y pasará por el quirófano

Pruden López Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:52 Comenta Compartir

El Jimbee Cartagena comienza la temporada con malas noticias a pesar de rascar un punto en la complicada pista del Palma Futsal el pasado viernes (2-2). Renato era el único fichaje con el que Duda contaba para esta temporada, cayó lesionado de gravedad el viernes y va a ir para largo, porque tendrá que pasar por el quirófano por una rotura en su rodilla izquierda, según informan fuentes cercanas al club a LA VERDAD, a la espera del parte médico oficial del conjunto melonero.

En el mercado veraniego, el cuadro cartagenero tan solo firmó al mencionado Renato y a Cristian Povea, procedente del Real Betis. La decisión que tomó el club con el joven Povea, una vez aterrizado en Cartagena y tras jugar varios amistosos con Duda, fue la de cederlo a otro Primera División, como es el Alzira, para que fuese cogiendo experiencia en la categoría. Un movimiento que, a priori, podría ser coherente teniendo en cuenta que el fichaje de Renato, que llegaba de demostrar ser un portento con el Jaén y asentado en la Selección Española, iba a servirle de mucho al técnico brasileño en esta campaña.

De hecho, Duda, en la previa del partido ante el Palma, habló maravillas del rendimiento que estaba mostrando Renato en su rápida adaptación al grupo: «El chico se ha amoldado perfectamente, tiene todas las características que queremos para nuestro equipo, entonces todo es más fácil pero hay que hacerlo bueno», dijo. La lesión no solo afecta al equipo sino también al propio Renato, que estaba haciéndose un hueco entre los mejores.

Lo que no entraba en los planes fue lo sucedido en el partido del viernes en Son Moix donde la temporada se truncó para Renato, con una lesión de gravedad en la rodilla izquierda, teniendo que abandonar la pista en camilla y con la ayuda de la asistencia médica.

Viernes de enfermería

El Jimbee ya salió tocado desde la ciudad trimilenaria. La jornada empezó con las bajas de Cortés y Pablo Ramírez, que ni siquiera se pudieron subir al autobús. Dos bajas importantes y claves para Duda. A esas dos lesiones, de aparente menos gravedad, se le unió la de Tomaz, el líder defensivo del Jimbee, que se hizo daño al bajarse del autobús y no pudo ni calentar.

Pero, sin duda, la lesión de Renato va a ser más que importante para el equipo de Duda, que se queda sin su fichaje del verano . La temporada para el Jimbee, y para Renato, empieza mal y deja el punto ante el Palma en Son Moix en mera anécdota.

