Fabinho le quita la victoria al Jimbee Cartagena en el último suspiro

El Jimbee Cartagena se tropieza en su estreno contra un renovado Palma Futsal. Los de Duda se plantaron en Palma de Mallorca con las bajas ... de Cortés y Pablo Ramírez. Tomaz entró en la convocatoria, pero no tuvo ningún minuto.

Palma Futsal empezó más animado que el conjunto cartagenero y todo empezaba por las botas de un animado Luan Muller. El brasileño es un guardameta con muy buen toque de balón y no pierde oportunidad de subir al ataque. En una de esas internadas estuvo cerca de que llegara el primero del partido.

Palma Futsal: Luan Muller, Mateus Maia, Fabinho, Rivillos y Charuto (quinteto inicial). También jugaron Neves, David Peña, Deivao, Lucao, Ernesto y Lin. 2 - 2 Jimbee Cartagena: Chemi, Darío, Mellado, Motta y Waltinho (quinteto inicial). También jugaron Gon Castejón, Renato, Ossamanmusa y Jesús Izquierdo. Goles: 0-1, Mellado (minuto 14). 0-2, Gon Castejón (16). 1-2, David Peña (16). 2-2, Fabinho (40).

Árbitro: Delgado Sastre y Sánchez Chamorro. Amarillas a los locales Lucao y Charuto; y a los visitantes Ossamanmusa, Waltinho y Chemi.

Pabellón: Palau d'Esports de Son Moix.

Jimbee se desperezó con el disparo de Mellado al borde del área y se encontró con una gran respuesta de Muller. La réplica fue para Lucao, el ex de los meloneros casi descorcha el champagne con un chut cruzado, que se marchó lamiendo el poste derecho de Chemi.

Estas acciones provocaron un aluvión de golpes. Waltinho mandó al lateral de la red una jugada de pizarra ejecutada por Darío Gil y Charuto desperdició la mejor ocasión para Palma después de mandar por encima del larguero un mano a mano contra Chemi. El duelo se ponía bonito entre dos conjuntos que no dan su brazo a torcer.

El cierre Deivao evitó que Osamanmusa empujase a placer en el segundo palo, una faceta que sí explotaría Mellado para hacer el primero. No podía ser otro el que pusiese por delante a los meloneros. El '13' empujó al fondo de la red un centro desde la esquina de Waltinho. Un descuido defensivo del Palma que pagaron caro.

Tras el gol, Chemi tuvo que escupir un par de remates del Palma para aguantar la ventaja. Gon Castejón hizo el tanto de la jornada antes de acabar la primera parte. El ala despejó un balón muerto en su área y se convirtió en gol. Pilló adelantado a Luan Muller y amplió la ventaja.

La alegría duró poco, ya que un despeje de Chemi para escupir el disparo de Ernesto, lo aprovechó David Peña para hacer el 1-2. No estuvo rápido Castejón para cerrar el rechace.

El descanso sentó mal

El inicio de la segunda mitad tuvo un nombre propio: Chemi. El guardameta volvió a demostrar su agilidad bajo los palos para despejar las intentonas del Palma. Fabinho, Lucao y, hasta, Luan Muller se encontraron con el mazarronero que estaba sosteniendo a su equipo.Gon Castejón, pasados los seis minutos, estuvo a punto de poner la nota positiva al mal inicio con un disparo con su zurda que repelió Luan Muller.

Charuto estampó contra el larguero un balón muerto a la media vuelta. Palma se merecía el empate, pero no estaba teniendo puntería. Lo único positivo de los chicos de Duda durante la segunda mitad fue su defensa contra el portero-jugador del Palma, con el que no consiguieron crear ningún tipo de peligro. Solo un disparo lejano de Fabinho pudo con la muralla melonera para rascar un punto a falta de 17 segundos.