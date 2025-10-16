La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda'. J. M. Villalgordo/ AGM
Fútbol sala

El Jimbee renueva a Duda hasta 2030

El técnico llegó a Cartagena en octubre de 2019 para ponerse al frente del banquillo

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:58

Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda' llegó a Cartagena en octubre de 2019 para ponerse al frente del banquillo y la dirección deportiva del club melonero. Desde entonces, el Jimbee Cartagena ha crecido exponencialmente hasta alcanzar el mejor momento de su historia.

Con el entrenador hispano-brasileño, el cuadro cartagenero logró sus primeros títulos nacionales, comenzando con la Supercopa 23-24 y la Liga 23-24. Trofeos que este último curso consiguió revalidar, además de sumar un bronce en la UEFA Futsal Champions League en la primera participación de los cartageneros en competición europea.

Ahora, el Jimbee Cartagena Costa Cálida quiere seguir siendo ambicioso y es por ello que da continuidad al proyecto de Duda durante cinco años más, para seguir contando con uno de los mejores técnicos del mundo del fútbol sala como líder del equipo.

