Duda: «La presión va a ir a más y debemos mantener la misma humildad»

En un conocido bar del barrio de La Concepción, Eduardo Sao Thiago, Duda, se siente cómodo. Entra por la puerta y es recibido por los ... camareros entre besos y abrazos. El entrenador del Jimbee Cartagena suele frecuentar el lugar por su buen ambiente y cercanía al Palacio de los Deportes. Y allí cita a LA VERDAD para tomar un café y charlar sobre el inminente inicio de la pretemporada, que arranca hoy con el listón de exigencia más alto que nunca. El hispano-brasileño ha pasado las vacaciones en su hogar, Florianópolis. Y allí no ha desconectado del fútbol sala, pues un día lo dedicó a conducir durante más de tres horas por las colapsadas carreteras brasileñas para hablar en persona con Lucas Farías, uno de los tres fichajes de esta temporada 2025-26. Así es Duda y así es su filosofía de vida.

–Después de unas semanas de desconexión, ¿cómo valora el doblete conseguido la temporada pasada?

–Evidentemente fue una temporada muy buena. No era nada fácil repetir la temporada anterior, con Supercopa y Liga. Y hemos conseguido exactamente lo mismo añadiendo dos detalles importantes: en medio del calendario estaba la Champions como prioridad; y nos tocó otra vez eliminar a los tres equipos más laureados de España: Inter, ElPozo y Barcelona. Todo eso da un plus y da valor a lo logrado. Pero el éxito y el fracaso son dos impostores. Nos da alegría ganar y ver lo que hacemos, nos refuerza, claro que sí, pero la vida sigue y el deporte no para.

–No tienen el presupuesto más alto. Ni a los jugadores más talentosos del país. Pero con trabajo y sacrificio han roto con lo establecido con cuatro títulos en dos temporadas.

–Todavía hay diferencias económicas, sobre todo con el Barcelona y algún otro equipo. Pero nuestro presupuesto también sube año a año porque los jugadores se van revalorizando y los mismos jugadores no cobran lo mismo. Se lo han ganado y en cada renovación van subiendo. El Jimbee ya no es un club con un presupuesto bajo, a excepción del Barça, y estamos el resto parejos. Eso es esfuerzo de nuestro presidente, de nuestros empleados, de la gerencia, de Paulo Roberto, de Roberto Sánchez, de buscar patrocinadores y de sumar aficionados en las gradas. Tenemos una estructura muy buena para trabajar y creemos en esto. El club ya no es tan pequeño ni tan menor.

–Gon Castejón y Pablo Ramírez rindieron a un nivel muy alto la temporada pasada.

–Es injusto individualizar. Nadie es más importante que el resto. Todos han hecho muchísimo y es cierto que Gon Castejón estuvo espectacular en el 'playoff'; y que Pablo Ramírez ha sido uno de los máximos goleadores de la Liga. También está Chemi, para mí el mejor portero; el aporte de Chispi; Jesús y Darío han aportado muchísimo; Mellado es esencial, Motta, el 'playoff' de Cortés, Waltinho terminó pichichi en el 'playoff'... Linhares dio la cara, Mouhoudine y nuestro Tomaz, que desde que llegó son todo alegrías para este club. Todos han aportado muchísimo y no acabaríamos la entrevista si me detengo con todos.

LIDIAR CON EL FAVORITISMO «No somos todopoderosos, hay que poner la calidad al servicio del equipo y del trabajo»

–¿Qué Jimbee espera esta temporada?

–Todos los momentos de la temporada son importantes. Vamos a vivir el presente pensando en el futuro y la experiencia dice que la pretemporada es importante. Es el periodo donde hay más tiempo para entrenar. El bloque está hecho, hay pocas incorporaciones y eso es peligroso, en el sentido de la relajación, de decir que somos campeones de Liga, que es seguir y ya está. No. Hay que volver a construir todo. Los cuatro títulos no dan puntos ni marcan goles esta temporada. Hay tener ese esfuerzo y saber que los rivales jugarán con una motivación extra. El nivel de presión va a ir a más. Hay que mantener la sensación en el vestuario de que no somos los todopoderosos. Debemos mantener la humildad y saber que la calidad tiene que estar al servicio del trabajo, del equipo. Sacrificio, analizar vídeos, entrenar, esforzarse, cuidar los hábitos en casa... Hay que ser profesionales.

–¿Qué caras nuevas hay en la plantilla?

–Cristian Povea llega en el puesto de Linhares. Es un jugador joven, creemos que es el momento de ficharlo y barajamos la opción de cederlo, incluso. Pero creemos que puede aportarnos ya mucho porque es un perfil que se ajusta a nuestro modelo de juego: es vertical, tiene regate y profundidad, además de finalización por ambos lados. Tiene sacrificio y hambre por conquistar cosas. Luego está Lucas Farías, que vendrá en enero. Es un cierre con mucha movilidad y puede adaptarse bien. Y a última hora surgió lo de Renato. Es otro ala diestro, pero puede jugar por los dos lados y tiene una zurda muy buena y un físico espectacular. Ahí es donde está el reto del cuerpo técnico, de conseguir equilibrar y ajustarlo en la fase defensiva del juego.

–¿Qué ha pasado con Mouhoudine para que no continúe? ¿Por qué no ha venido Lucao?

–Lucão tenía una oferta nuestra pero ha preferido irse al Palma. Teníamos el deseo de que viniera, pero ya ha pasado, seguimos y Lucão está olvidado. En su momento escogió ir al Inter y ahora al Palma. Entonces nosotros ya no tenemos ningún mal de amores. No vamos a sufrir de mal de amores y le deseamos lo mejor. Mouhoudine está muy valorado en su país, llegó aquí y le costó un poco asumir ese rol de que era uno más en aquel momento. Sabíamos que podía aportar y que su evolución iba a ser importante pero lenta. Al final lo demostró en el 'playoff'. Pero ya había decidido irse, le dejamos centrado en el 'playoff' y al final se fue a su tierra. Muy agradecidos porque ha sido muy profesional todo el tiempo. Lo dio todo por el club.

–¿Da por cubierta la posición de cierre con Jesús Izquierdo y Tomaz hasta la llegada de Lucas Farías en enero?

–Ahí está el reto táctico nuestro. Hay que aportar. Mellado nunca ha tenido problemas de estar ahí y ahora tenemos la idea de probar a algunos jugadores más, sobre todo a Renato, que ya hemos hablado con él para que nos ayude ahí. Pero insisto, eso es la fase defensiva, en la fase ofensiva no es tan determinante que haya un cierre especialista.

LA CHAMPIONS, EN ROJO «La exigencia es meterse en la 'final four', estar ahí, con la ilusión de conquistar Europa»

–Viene una temporada cargada de partidos, de multitud de competiciones y varios parones, incluida la Eurocopa. ¿Qué opina del calendario?

–En Europa estamos acostumbrados a eso. En España son muchos partidos y luego está el calendario de la Fifa, que es un absurdo, un disparate. Hay otros países que en sus ligas son menos equipos y más o menos se compensa. Pero aquí se aprieta, hay muchos partidos entre semana y no da tiempo a prepararte bien. Pero es igual para todos. Es lo que hay. Simplemente es hacer una reclamación porque la Federación Española tampoco está de acuerdo con el calendario Fifa. La RFEF ha hecho un esfuerzo y ha contado con la opinión de los clubes en varias reuniones. Vamos a por ello.

–Imagino que la Champions la tienen señalada en rojo. También a título personal, que nunca ha levantado ese trofeo.

–La exigencia es meterse en la final four. Ese es el objetivo principal, estar ahí, estar con la ilusión de conquistar Europa. Esta vez es un poco más complicado, el sistema es más atractivo y habrá eliminatorias de ida y vuelta. No estoy de acuerdo con las fechas porque la fase de grupos es demasiado pronto y luego es sorteo puro sin contar la posición. Vamos a intentar ese objetivo de la final four y a partí de ahí afrontarla.

–Termina contrato en 2026. ¿Cuál es su idea, va a seguir?

–Vengo diciendo desde hace tiempo que mi idea es la de un proyecto donde estoy a gusto, estoy feliz y siento que la directiva, jugadores y afición están a gusto conmigo. Lo normal es que siga más tiempo aquí que es lo que busco. Estoy muy contento y agradecido a Jimbee y a la ciudad de Cartagena.

–Por sexta vez ha sido elegido el mejor entrenador de la liga española.

–Es un reconocimiento al trabajo del cuerpo técnico que yo encabezo. Soy la cabeza visible pero sería peor entrenador sin la aportación de Rafa, de Darío, de Fran, Chopos, Rodri... Tenemos un gran cuerpo técnico que siempre decide de forma conjunta y hace en ese sentido que mi labor salga a relucir. Y también es gracias a los jugadores, que sin el título no hubiera ganado este galardón. El premio al entrenador viene por un trabajo colectivo de todos. Agradecido y contento.