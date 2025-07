Alberto Saura: «Mi sueño es poder subir y jugar en Primera con mi hermano»

Alberto Saura (La Unión, 30 años) fue uno de los artífices, con sus goles, del primer título de Primera División del Jimbee Cartagena, hace ... un año. Equipo al que llegó cedido del Anderlecht belga, con el que también ganó la liga y donde disputó la primera vuelta de la pasada temporada antes de acabar en el Valdepeñas. A sus 30 años ha decidico volver a casa, al Zambú Pinatar en Segunda División, con un proyecto ambicioso junto a su hermano José Saura que persigue un único objetivo: jugar juntos en Primera más pronto que tarde.

–Con el Jimbee ganó la liga y con el Anderlecht también lo hizo, ¿cómo es posible que un campeón de liga en España y en Bélgica juegue en Segunda esta temporada?

–Ha sido una decisión muy meditada, pensada con mi familia. Había que hacerlo porque tenía muchas ganas de estar ya por aquí y no estar implicando a mi pareja y a nuestras familias. Creo que es la edad exacta. Además, es un proyecto ilusionante.

–Teniendo ofertas de Primera División, donde ha disputado casi toda su carrera, ¿qué le vendió el presidente del Zambú Pinatar para acabar firmándole en una categoría inferior?

–Una de las partes es que él quiere subir a Primera, intentar hacer un proyecto para estar ahí y conseguirlo. Yo estoy para ayudarle en todo lo que pueda, poniendo mi experiencia también fuera de la pista porque han sido muchos años fuera viviendo el fútbol sala en Europa y en muchos sitios. Quiero ayudar en ese aspecto porque al final no deja de ser un club que solo lleva en Segunda un año y está creciendo a pasos agigantados.

–¿Qué ha ocurrido para que abandone Bélgica ahora?

–Allí estaba todo hecho. Pasé un tiempo muy bueno pero me sentía identificado con el proyecto del Zambú y con las personas que forman parte de él. En la primera toma de contacto sentí una energía diferente, especial, y tuve claro que era el sitio adecuado para volver a soñar y para volver a encontrarme a mí mismo como jugador.

–Teniendo un buen cartel para Primera, ¿por qué el Zambú?

–Es un club que me atrae, que quiere crecer muchísimo. Me gusta la gente decidida, humilde, con mucha ambición, con las ideas claras y que quiere poner todo sobre la mesa. Me sentí atraído e identificado con todo eso, es un club que quiere aspirar a más y eso ha sido clave.

–Uno de los alicientes que tiene este nuevo proyecto es que juega su hermano José, ¿cómo va a ser competir junto a él?

–Va a ser muy especial. Cuando yo empecé a jugar, él era más pequeño y yo era su espejo en donde mirarse porque al final soy su hermano mayor y él también quiere conseguir jugar en la élite del fútbol sala. La ilusión que llevo también va por esa parte, de poder jugar e intentar subir a Primera con él para que disfrute de la máxima categoría y poder jugar con mi hermano ahí. Ese es mi verdadero sueño.

–Fuiste parte del primer título de Liga del Jimbee, ¿cómo ha vivido este segundo triunfo?

–Me ha dado unos recuerdos espectaculares. La verdad es que estoy muy contento por ellos, se lo merecen. Al principio de la temporada la gente se echó muy encima porque se habían ido muchos jugadores y el proyecto parecía que se iba a tambalear un poco. Han demostrado que la gente estaba equivocada y han conseguido otro título de liga.

–Viendo el proyecto del Zambú para esta temporada, ¿qué espera de esta campaña?

–Lo que espero es ascender a Primera División y hacerlo junto a mi hermano. He venido con un objetivo claro que es subir a la máxima categoría, por eso he venido al Zambú Pinatar porque el fin, para mí, es claro. Si el club no tuviese esa ambición, esas ganas y esa ilusión de estar ahí no hubiese venido. Para mi, está claro: el objetivo es ascender, ya sea consiguiendo el título de liga o a través del 'playoff'.