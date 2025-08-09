La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estrella Santoyo, segunda por la derecha, junto al resto del equipo nacional del relevo 4x100. RFEA
Atletismo | Europeo sub-20

La murciana Estrella Santoyo, a por su primer oro internacional en el relevo 4x100

La atleta se mete en la final junto al resto del equipo nacional tras volar sobre el tartán y quedar segunda en su serie, a ocho centésimas del récord de España

Fernando Perals

Fernando Perals

Murcia

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:27

La Región de Murcia cuenta con un diamante en bruto, otro más, en el deporte. La atleta Estrella Santoyo (Murcia, 18 años), sigue corriendo para cosechar éxitos en una carrera que acaba de empezar pero que promete ser brillante. La velocista volvió a la competición este sábado tras conseguir el título nacional sub-20 en la prueba de los 200 metros lisos hace apenas 12 días, y dos meses más tarde de su estreno internacional. Santoyo voló ayer sobre el tartán del estadio de Tampere (Finlandia) en la prueba de relevo 4x100. La murciana, junto al resto del equipo nacional, se metió en la final del Campeonato de Europa sub-20 tras quedar segunda de su serie en una actuación extraordinaria de las cuatro deportistas, que se quedaron a ocho centésimas del récord de España y lograron la segunda mejor marca de siempre (44.74).

El combinado español femenino, formado por las atletas Carla Awen Martínez, Marina Delgado y Laura Martínez, además de la murciana, logró la segunda plaza de su semifinal, solo por detrás de Gran Bretaña (44.66), para conseguir un billete para la lucha por las medallas este domingo (16.50 horas en España, Teledeporte).

Para pelear por otra medalla,la que sería la primera a nivel internacional para Estrella Santoyo, la murciana y las tres velocitas españolas del equipo del relevo 4x100 tendrán que batir a las selecciones de Polonia, la gran favorita, Suiza, Gran Bretaña, Francia, República Checa, Italia e Irlanda, rivales que este sábado lograron colarse en la final y batallarán por subirse al podio del Campeonato de Europa sub-20 de Tampere.

La atleta del equipo UCAM Atlética Alcantarilla está creciendo a pasos agigantados en el deporte español y tiene hoy ante sí una gran oportunidad de hacer historia y lograr su primer metal internacional, con tan solo 18 años y dos meses después de su debut fuera de España. Es otro diamante en bruto que ha brotado en el deporte regional y que empieza a asombrar al mundo. Este domingo, acompañada de tres grandes velocistas, buscará dar otro paso en su meteórica carrera.

