Estrella Santoyo irá el Europeo sub-20 con el relevo 4x100

Apenas unos días después de hacerse con el título nacional sub-20 en la prueba de los 200 metros lisos, y dos meses más tarde de su estreno internacional, la murciana Estrella Santoyo, de 18 años, sumará su segunda cita defendiendo los colores nacionales. Así será en el Campeonato de Europa sub-20, que se desarrollará del 7 al 10 de agosto en Tampere (Finlandia) y donde la atleta del UCAM Atlética Alcantarilla figura en la convocatoria RFEA para el relevo 4x100.

Será el sábado 9 a partir de las 18.22 horas cuando comience la ronda previa en dicha prueba, desarrollándose la final el domingo 10 a las 16.50 horas, con la pupila de Juan Carlos Abellán aspirando a ser de la partida en el combinado español.

La murciana, que es la líder del ranking español de su categoría en los 200 metros lisos con una marca de 23.77, se impuso en la final del reciente Nacional sub-20 con un tiempo de 23.61, pero al superar el viento el mínimo exigido, se quedó sin la marca mínima para ir al próximo Europeo. No obstante, la pupila de Juan Carlos Abellán se ha quitado ese mal sabor de boca rápidamente al recibir la llamada de la RFEA para competir con la selección española en el relevo 4x100 del Europeo.

«Hace dos años ni siquiera me imaginaba poder llegar a estas cotas, ni siquiera a una final nacional. Ir al Europeo, por tanto, es lo máximo», comentó Estrella Santoyo en una entrevista concedida a LA VERDAD hace tres semanas.

La atleta murciana, curiosamente, se siente más cómoda en los 100 que en los 200 metros. Sin embargo, este verano está brillando en el doble hectómetro. «La prueba que más me gusta y con la que más cómoda me siento son los 100 metros. De hecho, esta temporada solo he corrido esta distancia. Sin embargo, contradictoriamente, la que mejor se me da son los 200 metros. Hice un control en Murcia hace unos meses y saqué mínima europea. Por eso me he centrado en los 200», confiesa.

Temas

Atletismo