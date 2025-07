Estrella Santoyo, la velocista murciana que acelera para batir récords y quemar etapas

Olga Lorente Lunes, 7 de julio 2025, 01:18 Compartir

Estrella Santoyo (Murcia, 18 años) ha comenzado a llamar la atención en el atletismo nacional como una velocista muy completa. Su gran progresión le ha llevado a vivir con solo 18 años su debut internacional -hace apenas unas semanas, en Salamanca-, en un encuentro entre España y Portugal. La corredora murciana fue seleccionada para participar en la prueba de relevo 4x100 de la categoría sub-20, donde terminaron con una meritoria quinta plaza siendo semifinalistas y ella cerrando la ronda. En la pelea por las medallas, Santoyo abrió la carrera pero después el combinado nacional quedó descalificado.

El encargado de comunicarle que iba a ser convocada con la selección española fue su entrenador, Juan Carlos Abellán. Pese a ello, hasta que no salió la convocatoria no terminó de creérselo. «Fue un sueño, ha sido una experiencia increíble y ahora quiero pelear por estar en el Europeo sub-20 que se disputará a mediados de agosto. Hace dos años ni siquiera me imaginaba poder llegar a estas cotas, ni siquiera a una final nacional», reconoce.

Ampliar Estrella Santoyo, calentando sobre la pista. Pablo Sánchez / AGM

Para poder acudir a esta cita continental, Estrella Santoyo tiene que lograr la marca mínima, que todavía no posee. «No me sirve ninguna de las que tengo registradas en la Región de Murcia por no considerarse oficiales. La semana que viene acudiré a un meeting en Barcelona para intentar esa marca de 23:92», relata la corredora. La cita de la ciudad condal forma parte del World Athletics Continental Tour y atrae a atletas de élite de todo el mundo.

Tanto Santoyo como su entrenador son optimistas de cara a conseguir esa mínima en los 200 metros. Ya la rozó la semana pasada entrenando. «El otro día firmé una marca de 24:16 con viento en contra. Siempre estoy en esos tiempos requeridos, así que espero lograrlo. De todos modos, tengo que ir a Barcelona sin presión porque si no la firmo ahí, tendré otra oportunidad. Todavía me quedaría el Campeonato de España que arranca el 27 de julio, así que estoy tranquila. Y si no consigo ir como atleta individual, podría volver a repetir con el relevo», afirma la murciana.

Estrella Santoyo se ha convertido en la actualidad en una atleta que domina las pruebas de 60, 100 y 200 metros. Con solo 18 años ya luce plusmarcas regionales, medallas y empieza a contar presencias en eventos internacionales. Bajo la tutela de Juan Carlos Abellán (también entrenador de la selección española), la murciana ha ido puliendo la técnica, su salida y la aceleración. Forma parte del UCAM Atlética Alcantarilla, al que representa en los campeonatos nacionales. En marzo rozó el podio en el Campeonato de España sub-20 de pista cubierta, terminó en cuarto lugar en la prueba de 60m lisos.

«Hice un control en Murcia hace unos meses y saqué mínima europea en los 200, así que debería centrarme aquí», confiesa

Con el paso de las temporadas ha ganado en potencia, en resistencia y en velocidad. Cada vez demuestra más consistencia y solidez dentro de la pista y ya es una de las grandes promesas del atletismo murciano. Como todo deportista polivalente, la corredora también tiene sus pruebas favoritas. «La que más me gusta y con la que más cómoda me siento son los 100 metros. De hecho, esta temporada solo he corrido esta distancia. Sin embargo, contradictoriamente, la que mejor se me da son los 200 metros. Hice un control en Murcia hace unos meses y saqué mínima europea, así que debería centrarme aquí», confiesa.

Como le ha pasado a varias de las figuras mundiales, ella también llegó al atletismo por casualidad. Con 8 o 9 años, después de probar suerte en otros deportes como la gimnasia, el pádel o el baloncesto, un entrenador del colegio Luis Costa de Murcia vio en ella madera para convertirse en una gran velocista. «Me enganchó pronto. Empecé con el cross, siempre solía ganar los campeonatos del colegio y de ahí a competir después en citas regionales», dice.

Ampliar Estrella Santoyo, en la pista de atletismo de Cartagena. Pablo Sánchez / AGM

La evolución de Santoyo refleja un plan de desarrollo bien planificado. En el curso 2023-2024 batió la marca regional sub-18 de 200 metros al parar el cronómetro en 24:76 (superando el anterior de 24:89 de Lidia Sánchez en 2020). Posteriormente, a comienzos de este 2025, dominó en pista cubierta y después, en la pista Úrsula Ruiz, volvió a ganar el Regional de 60 metros con una marca de 7.65. También se llevó el oro en el relevo mixto 4×200, conformado por Lidia Sánchez, Estrella Santoyo, Eduardo Sánchez y Raúl Martínez (parando el crono en 1:33.88).

Santoyo, por tanto, representa una nueva generación de atletas con muchísimo talento cuya progresión ya está siendo vigilada por la federación española. Su trayectoria es ascendente, por lo que su llegada a la élite cada vez está más próxima. De momento, en el horizonte está conseguir esa mínima que la lleva al Europeo sub-20 del mes de agosto en Finlandia.

