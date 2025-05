Lou López-Sénéchal da el 'sí quiero' al Jairis y seguirá un año más

Fernando Perals Viernes, 23 de mayo 2025, 10:23 | Actualizado 11:23h. Comenta Compartir

Al Hozono Global Jairis se le acumulan las buenas noticias y el talento en el vestuario de cara a la próxima temporada. El equipo de Alcantarilla anunció este viernes la renovación por un año más de Lou López-Sénéchal (Guadalajara, 27 años). La alero francomexicana, que ha firmado una temporada sobresaliente a las órdenes de Bernat Canut, cuajó un partido de matrícula de honor en la final de la Copa de la Reina en el que el Jairis acabó levantando al cielo el primer título de su historia y ella se consagró logrando el MVP del encuentro.

La continuidad de Lou López parecía una de las tareaa más complicadas que iba a tener la dirección deportiva del club al acabar la campaña. La francomexicana contaba con numerosas ofertas encima de la mesa para abandonar el equipo y poner rumbo a otro destino, pero ha desechado todas y seguirá, al menos un año más, aportando talento, solidez y compromiso, entre otras cosas.

El club alcantarillero sigue dando noticias ilusionantes de cara al proyecto de la próxima temporada. A las renovaciones de Aina Ayuso, el entrenador Bernat Canut, Billie Massey y el fichaje de Andrea Mataix se seuma ahora la continuidad de Lou López-Sénéchal, pieza clave en la campaña que acaba de cerrar el telón y una de las jugadoras con más futuro de la Liga Endesa Femenina.

Formada en Estados Unidos y con experiencia en la WNBA con Dallas Wings, López-Sénéchal ha demostrado su capacidad para marcar diferencias en ambos lados de la pista. Su versatilidad ofensiva, capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave y su entrega defensiva fueron fundamentales para el crecimiento competitivo del equipo.

«Lou representa lo que queremos ser como conjunto: trabajadoras, competitivas y con ilusión por seguir haciendo historia. Estamos muy felices de que continúe con nosotros», señaló Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis.

López Sénéchal, por su parte, confesó que está «muy contenta de seguir un año más aquí. Ha sido una temporada increíble, me he sentido muy a gusto con el equipo, el cuerpo técnico y la afición». «Siento que todavía tengo mucho que aportar aquí. Me motiva lo que estamos construyendo juntas y quiero seguir siendo parte de eso», añadió.

