Lou López-Sénéchal: «Tenemos un grupo maravilloso, sobre este equipo es muy fácil construir»

Cuando tenía 19 años envió hasta 280 correos electrónicos a universidades de Estados Unidos en busca de una oportunidad en la NCAA (liga universitaria americana. ... Ahora, y después de una Copa de la Reina en la que se fue hasta los 18,7 puntos por partido y un 66,7% en triples, un paso adelante que le provoca la risa y un tímido «me encantó», es, a buen seguro, el teléfono de su agente el que no deja de sonar. Lou López-Sénéchal (Guadalajara, 26 años) es la alero total para un Hozono Global Jairis que está a una jornada de afrontar su segundo 'playoff'. Y, por las manos de esta francomexicana que fue número 5 del Draft y primera jugadora nacida en México en jugar en la WNBA, «algo muy bonito que llevo conmigo», pasan gran parte de las opciones del equipo de Alcantarilla, el gran campeón de la Copa de la Reina.

–Desde que llegó a Alcantarilla parece que todo ha salido a pedir de boca, tanto para usted como para el equipo.

–Desde que llegué me siento muy feliz aquí. Para mí, para jugar bien al baloncesto es muy importante sentirte bien en tu vida diaria. Desde el año pasado tuvimos siempre un grupo maravilloso, desde los entrenadores hasta las jugadoras todos nos llevamos muy bien, pasamos mucho tiempo juntas y hacemos un grupo sobre el que es muy fácil construir. Y en Murcia se vive muy bien. El ambiente que tienen nuestros partidos está muy guay, los aficionados nos apoyan... todo eso ayuda mucho.

–Nacida en México, con nacionalidad francesa y con estudios en Irlanda y Estados Unidos. ¿Qué le ha aportado haber estado viajando por el mundo desde tan joven?

–A mí me encanta viajar y estar en diferentes lugares, descubrir nuevas culturas y conocer a más gente, y ojalá que esto sea algo que pueda seguir haciendo por muchos años más. Tengo dos familias, una en México, en Guadalajara, y la otra en Francia. Creo que, en general, cuando regreso a casa, lo hago a Francia, por lo que diría que ese es mi 'safe place', porque es donde están mi madre, mi padrastro y toda la familia por parte de mi madre. Ahora que estoy en España es la que tengo más cerca, lo que hace que en este país me sienta muy bien.

Veranos en la WNBA «Llega a mi equipo mi amiga Paige Bueckers, pero este año necesito un descanso»

–¿Nota la rivalidad entre España y Francia?

–Con mis compañeras sí, me vacilan con eso, pero todo de juego. Si le preguntas a Paula o Aina te dirán que soy la única francesa que les cae bien (risas).

–En EE UU fue parte del programa más exitoso de la NCAA, el de Connecticut y su entrenador Auriemma. ¿Cómo es jugar para una eminencia como él?

–Él empezó todo. Creo que son ya 41 años como entrenador allí y, si Connecticut ganó tantos títulos, es por él. Le tengo mucho respecto desde antes de llegar, lo que hacen es enorme y no me sorprende que acaben de ganar otro título, el decimosegundo. Auriemma es muy exigente con sus jugadoras, pero el hecho de que me diera la oportunidad de estar solo un año en su equipo después de pasar cuatro en Fairfield demuestra qué entrenador es. Quiso ganar, confió en mí desde el primer día para ello y eso me ayudó para ganar confianza en un nuevo equipo con un talento enorme. Conoce el baloncesto al completo, me encanta el juego que hace y que sea tan exigente, con esa mentalidad ganadora, es algo que me gusta mucho, porque siento que es lo que vio en mí.

–Supongo que se alegraría de ver a su universidad campeona, pero, ¿no le dio un poco de rabia por no conseguirlo usted allí?

–La verdad, lo medité. No sabía cómo me iba a sentir y pensé en eso un poco, pero mi primer sentimiento fue de mucha emoción, casi lloré. Estaba muy feliz. Mi año allí fue uno muy difícil con las lesiones, llegamos a tener partidos solo con siete jugadoras. El hecho de que este año, en el último de Paige Bueckers, lo hayan logrado, me llena de ilusión y me hace muy feliz, porque sé todo el trabajo duro que hay detrás.

–Este verano no planea volver a la WNBA, pero su equipo, las Dallas Wings, acaban de seleccionar como número 1 del Draft a su amiga Paige Bueckers, la última gran sensación. ¿No le hace replanteárselo ni un poco?

–Ya en Connecticut hablamos, cuando ella estaba lesionada, que algún día queríamos jugar juntas. Y, claro, ahora que está en Dallas, ahí está la oportunidad. Me da cosa no estar este año allí para jugar con ella, pero no hay vuelta atrás en mi decisión, necesito un descanso físico y mental este verano. Pero me hace mucha ilusión jugar con ella y, si no es este verano, puede pasar en otro, ya veremos. Ojalá.

Futuro «Le pido estar en un lugar donde me sienta feliz con el baloncesto y mi vida. Aquí me siento así»

–La WNBA ha vivido un gran crecimiento mediático los últimos años. ¿Están Europa y España empezando a vivirlo poco a poco? La Copa de la Reina que ustedes ganaron está reconocida como la mejor edición en mucho tiempo.

–Creo que sí, que el baloncesto femenino está creciendo mucho aquí. Estados Unidos es un país muy grande y allí se nota todo un poco más con la WNBA y la NCAA, estos dos últimos años en Dallas notaba cómo cada vez mucha más gente hablaba sobre baloncesto femenino. Es increíble de ver esa evolución cada año, también aquí. Y el hecho de que ganamos la Copa demuestra que siempre puede haber nuevos equipos capaces de tener éxitos y que la gente lo agradece. Un pabellón tan grande como el de Zaragoza estaba lleno, y ver a gente de otros equipos apoyándonos fue una gran emoción, porque es gente que ama el baloncesto de verdad y muy necesaria para el baloncesto femenino.

–Rindió a su mejor nivel en el escaparate más grande, después del cual el club se dio mucha prisa en renovar a Aina Ayuso. ¿Qué le pide usted a su futuro?

–Le pido estar feliz. Lo que ahora mismo busco en mi carrera es estar en un lugar donde me sienta feliz con el equipo y el baloncesto, pero también con la vida de todos los días. Aquí me siento muy bien, estoy en un equipo que me quiere, que me valora y en el que puedo jugar sintiéndome bien con todas mis compañeras. Eso es lo más importante para mí.