Una sanción por consumo de cannabis ya cumplida amenaza el futuro de Izan Almansa

Seísmo de magnitud a determinar dentro de una semana para el futuro más inmediato de Izan Almansa. Ayer, el baloncesto murciano amanecía con la ... triste noticia de que el mayor diamante en bruto de su historia había sido sancionado por un consumo de cannabis que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, mientras jugaba su primera temporada en el baloncesto australiano con los Perth Wildcats, y por el que fue sancionado por un mes entre los pasados meses de abril y mayo.

Es decir, que Almansa ya ha pagado su pena para con el baloncesto y está libre de pecado. El problema es el momento en que este desliz propio de su bisoñez, pues el joven criado en el murciano barrio del Infante cumplió los 20 años hace solo once días, ha salido a la luz. Solo resta una semana para el Draft de la NBA, una ceremonia de elección de novatos por las treinta franquicias de la mejor liga de baloncesto del mundo que determinará el futuro de la carrera de Almansa.

Por el momento en que el murciano tuvo que cumplir su sanción, poco (o ninguno) fue el baloncesto a perderse. La liga australiana terminó en marzo y, desde entonces, su tiempo ha sido ocupado por unos pocos días de vacaciones, entrenamientos personales, el Draft Combine de Chicago y una serie de entrenamientos privados y entrevistas con equipos de la NBA que podrían tener a bien emplear su elección en el único jugador de la historia del baloncesto en ganar el 'MVP' en tres torneos FIBA de selecciones consecutivos: Mundial Sub-17 de 2022, Eurobasket sub-18 de 2022 y Mundial sub-19 de 2023. Y, lo más importante, por un programa de tratamiento de abuso de sustancias que ha hecho que la sanción no sea mayor y pueda así mantener su elegibilidad en el Draft.

Tolerancia en la NBA

Algo importante a considerar para evaluar cuánto puede llegar a dañar esta noticia el futuro de Izan Almansa es que la NBA, competición a la que ansía ingresar, no persigue el cannabis. En 2021 la competición suspendió los controles aleatorios que, desde 2000, habían castigado con escasa severidad a hasta nueve jugadores (el que más partidos se perdió fueron 12, en una liga regular de 82), y, a partir de 2023, fue eliminada de la lista de sustancias prohibidas. El motivo, una verdad como un templo entre bastidores de la mejor liga del mundo: todo el mundo la fuma.

Almansa redujo la sanción a solo un mes pasando un programa de tratamiento de abuso de sustancias, llegando a tiempo al Draft

Otra arista está en la diferenciación entre NBA y FIBA. La mejor liga del mundo vive al margen del organismo que rige el orden del baloncesto mundial, un paraguas bajo el que también está la NBL australiana. Sin ir más lejos, en la Liga Endesa española, muy conocido ha sido el último el caso de Dylan Osetkowski, jugador del Unicaja que también fue sorprendido por un control en el que se apreció un consumo por cannabis en diciembre de 2023. Meses después al jugador y sus agentes les fue notificado que le tocaría cumplir una sanción por determinar, pero esta no llegaba y, mientras tanto, podía ser alineado. El tiempo fue pasando y hace poco su expediente fue archivado, con posibilidad de ser reabierto en el futuro.

Un futuro que todavía no se sabe si para el murciano Izan Almansa será NBA o FIBA. NBA es lo que él quiere. Para eso se presenta al Draft, a celebrarse el próximo jueves 26 de junio en Nueva York. No está muy claro que vaya a salir entre las 59 elecciones de esta edición, pero las previsiones no han cambiado mucho para él. A decir verdad, desde que saltó desde el Overtime Elite para jugar su primer año sénior en el G-League Ignite, proyecto ya cerrado, sus previsiones fueron cayendo en picado y, desde alrededor de un año y medio, todas las webs especializadas le sitúan entre las últimas elecciones de segunda ronda, o ni eso.

Mejor ahora que más tarde

Este fue el motivo por el que Almansa descartó su candidatura para el Draft del año pasado. En el verano de 2023 era considerado 'lottery pick' (las catorce primeras elecciones), pero llegó al de 2024 muy por debajo de sus expectativas. Se embarcó en la aventura australiana que tan bien le salió a su excompañero en el Real Madrid Alex Sarr, número 2 del Draft de 2024, pero la temporada en Perth parece que no ha sido convincente para los ojeadores de la NBA.

La NBA no está demasiado preocupada por el cannabis, pues en 2023 dejó de estar en la lista de sustancias prohibidas

En cualquier caso, a día de hoy, tiene más opciones que dentro de un año. No hay límite máximo de edad, pero los jugadores más atractivos rondan entre los 19 (edad mínima NBA) y los 21 que él cumpliría dentro de un año. Y solo quienes llegan a esta edad en una trayectoria únicamente ascendente cuentan con las mejores garantías.

Perfil de especialista

Dentro de una semana, su esperanza será que su nombre sea pronunciado por Adam Silver por tarde que sea en la segunda ronda y, con sus derechos en posesión de una franquicia, desde ahí intentar su entrada definitiva en un equipo de la liga norteamericana. Entre los más probables, aquellos para los que se ha estado ejercitando de manera privada en sus instalaciones: Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Los Ángeles Clippers y Los Ángeles Lakers, una última franquicia que ha estado muy falta de profundidad en la rotación interior para dar equilibrio a una plantilla que seguirá estando liderada por Luka Doncic y LeBron James.

Desde hace más de un año, las previsiones del Draft le colocan entre finales de segunda ronda o la no elección

Todas ellas son franquicias con elecciones a final de segunda ronda. La previsión más benévola con el pívot murciano es la de NBA Draft Room, que le da el puesto 46 y habla de él como un jugador «con todas las herramientas para convertirse en un jugador de rotación en la NBA». Yahoo Sports le baja al 58, le atribuye como principales virtudes que es un defensor de equipo y un buen reboteador, pero dice que «más pronto que tarde su producción tendrá que estar a la altura de sus destellos de potencial».