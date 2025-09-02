La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pepe García, David Ayala y Paco Belmonte, el verano pasado en la presentación de la campaña de abonados del Cebé. Pablo Sánchez / AGM
Baloncesto

El Cebé seguirá bajo el paraguas del Cartagena una temporada más

El acuerdo de las últimas temporadas se mantiene pese al descenso del equipo de fútbol, que sí deja de colaborar con el Algar de voleibol

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:18

Más tarde que nunca y con más suspense que en años anteriores. Pero el FC Cartagena y el Cebé Cartagena se mantendrán unidos, después de la renovación del convenio de colaboración entre ambos clubes, uno que ni siquiera se ha hecho público todavía. Así las cosas, la entidad presidida por David Ayala se queda como única sección polideportiva del equipo de fútbol, que este verano anunció que deja de colaborar con el Algar de voleibol femenino y en su momento llegó a tener bajo su paraguas al CAB de balonmano y al Club Rítmica Cartagena.

Pese al descenso, la nueva propiedad del FC Cartagena ha considerado «importante» mantener su colaboración con la entidad de David Ayala, que este verano perdió a Odilo como patrocinador principal y encontró en Caesa Seguros un nuevo aliado. Según confirmaron fuentes del club albinegro a LA VERDAD, Ayala tenía un principio de acuerdo con Paco Belmonte para que la sección de baloncesto del FC Cartagena siguiera existiendo. Pero el segundo le pidió al primero que esperara, ya que iba a producirse un cambio de propiedad en el club y lo lógico era que Alejandro Arribas y Víctor Alonso, una vez aterrizaran, tomaran una decisión al respecto.

Arribas y Alonso, tras una primera toma de contacto con Ayala, apostaron por mantener la colaboración en unos términos similares a los de las dos últimas temporadas. Este convenio dice que los desplazamientos del equipo de baloncesto serán costeados por el FC Cartagena a cambio de ceder los derechos de imagen al club de fútbol. El Cebé Cartagena, que competirá por segundo año en Primera FEB, tendrá un presupuesto de 650.000 euros este curso, con Caesa Seguros, el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y Casa Tomás como principales sostenes.

