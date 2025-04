Ampliar Miriam Garlo y David Broncano durante el programa de La Revuelta este martes. RTVE

El sonido que la murciana Miriam Garlo, de 'Sorda', le ha pedido a Broncano que no haga: «Significa dolor. Me mareo y se me revuelve el estómago» La primera actriz sorda protagonista de una película española ha acudido a La Revuelta junto a su compañero Álvaro Cervantes, y el programa ha contado por primera vez con intérpretes de signos