'Sorda', la película murciana triunfadora en el Festival de Málaga, llega a los cines

Natalia Benito Jueves, 27 de marzo 2025, 17:06 | Actualizado 19:40h. Comenta Compartir

Querían romper clichés sobre la sordera y lo han conseguido. Tras su exitoso paso por el Festival Internacional de Cine de Berlín y arrasar en el Festival de Málaga, la película 'Sorda' llega a la gran pantalla en Murcia. La cinta dirigida por la molinense Eva Libertad y producida por la murciana Nuria Muñoz, ganadora de la Biznaga de Oro en el festival de Málaga, del Premio del Público, el Premio Feroz Puerta Oscura y el Premio Asecan ópera prima, así como dos Biznagas de Plata a la Mejor Interpretación, para Álvaro Cervantes -ex aequo con Mario Casas- y para Miriam Garlo -ex aequo con Ángela Cervantes, hermana de Álvaro-, se preestrena este jueves, en el cine Thader de Murcia, así como en otras 17 salas nacionales, en una cita que se acompañó con un coloquio. Unos días más tarde, el 4 de abril, se estrenará en cines de toda España.

«Creemos que estamos viviendo un momento dulce y muy importante en el sector del cine en la Región», indicó Eva Libertad este jueves durante la presentación de la película previa al preestreno de esta cinta rodada en diferentes emplazamientos de la comunidad. «Para nosotras era muy importante poder rodar en nuestra tierra, donde hemos crecido», destacó la directora, para quien fue «muy emocionante ver la película con público. Es mágico poder escuchar sus impresiones y sentir con ellos como reciben la película».

Así lo creen también los actores protagonistas de esta cinta, la actriz no oyente Miriam Garlo -hermana de Eva Libertad- y Álvaro Cervantes, presentes este jueves en el encuentro junto con las actrices Elena Irureta y Oti Manzano. El largometraje al que han dado vida refleja los miedos frente a la maternidad de Ángela, una mujer sorda, quien se plantea cómo podrá comunicarse con su hija y afrontar la crianza.

Ampliar Rodaje de 'Sorda', cinta filmada en distintos puntos de la Región. Nuria Jean

«La sordera no es una enfermedad, yo no estoy enferma», dejó claro la actriz. Para ella, «la sordera es una discapacidad social, pues es la sociedad la que te pone barreras». La directora del largometraje quiso incidir en que 'Sorda' huye de los estereotipos «porque las personas sordas son tan heterogéneas como lo pueden ser las oyentes».

Hecho con cariño

«Es un gusto muy grande poder trabajar con tanto tiempo, con tanto cariño y con tanta guía por parte de Eva, así como con tanta curiosidad por parte de Miriam hacia esta profesión», aseguró Álvaro Cervantes, que no dudó en unirse a este proyecto, cocinado a fuego lento, cuando llegó a sus manos. «Para mí era todo nuevo. Miriam es mi gran maestra y con ella he abierto mi experiencia en el mundo de la sordera para poder construir a Héctor [pareja de Ángela]. Durante la preparación de los personajes tuvimos unos cuantos encuentros que nos sirvieron para crear ese vínculo entre nosotros que era muy importante porque, por encima de todo, esta es una pareja que se quiere mucho».

«Hace un año y medio o dos hicimos una prueba y se vio en la cámara que teníamos química, que podíamos ser una pareja bonita, y ahí empezamos a trabajar. A esa prueba, Álvaro ya vino con nociones básicas de lengua de signos. Así empezamos y, a través de los diferentes encuentros, se empezó a crear la energía de la película», explicó Garlo, también protagonista del cortometraje homónimo, nominado los Premios Goya en 2023, que fue el germen de esta cinta.

Ampliar

«Al ponerme en la piel de Héctor lo que yo descubrí como actor era lo que probablemente había descubierto Héctor cuando conoció a Ángela. Ha sido muy bonito crear ese pasado, pensar en cómo se había conocido la pareja, por qué crisis habrían pasado y qué es lo que les vinculaba», destacó el actor de películas como 'Loco por ella', 'Eres tú', '42 segundos' y 'El sexo de los ángeles'.

La presentación de 'Sorda' en el Auditorio Regional contó además con la presencia de la consejera de Cultura, Carmen Conesa, que agradeció al equipo de la película su trabajo, el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, el director de La7 TV, Antonio Peñarrubia y los productores Nuria Muñoz, Miriam Porté y Adolfo Blanco.

'Sorda' es una producción de Miriam Porté para Distinto Films, en coproducción con Nuria Muñoz Ortín para Nexus CreaFilms y Adolfo Blanco para A Contracorriente Films. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y La7, con la financiación del ICA y con el apoyo del ICEC, la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Molina de Segura. En España será distribuida en cines por A Contracorriente Films. De las ventas internacionales se encarga Latido Films.

«Era una niña cuando me quedé sorda y de ese momento recuerdo percibir el miedo a mi alrededor»

«Yo tenía siete años cuando me quedé sorda», recuerda Miriam Garlo, que perdió la audición por la reacción a un medicamento. «Era una niña y yo estaba en ese momento siendo una superviviente. De ese tiempo lo que recuerdo es que había mucha preocupación en mi entorno; yo percibí todo ese miedo a mi alrededor. Ha sido después, cuando he ido creciendo, cuando he empezado a darme cuenta de que la gente podía hacer cosas que yo no podía hacer y me fueron ayudando hasta poder ir encontrando mis metas personales», revive.

«La barrera de la comunicación es grande. Es una incomodidad continua salir a la calle y no entender lo que me están diciendo y responder haciendo suposiciones. También es incómodo la cantidad de trámites que se realizan hablando por teléfono y hacer cualquier gestión diaria, entender qué me están diciendo y explicar lo que quiero conseguir. Además, tengo que estar en un estado de alerta continuo», explica. Además, «la sordera no acaba en la calle, está fuera y dentro de casa. Ahí hay un contexto familiar que tiene que adaptarse e ir aprendiendo poco a poco».

Su surdera también le ha ocasionado trabas para formarse como actriz: «Antes de realizar un curso de interpretación siempre aviso de que soy sorda. Me pueden pasar varias cosas, unas veces me dicen directamente que no me admiten porque no pueden adaptar el curso, con lo cual yo ya me estoy quedando atrás porque no puedo formarme en igualdad de condiciones. En otras ocasiones, puede ser que me digan 'sí, sí, ningún problema, ven, ven' y cuando llego no saben qué tienen que hacer para que la comunicación fluya. Es muy difícil formarse en interpretación siendo sorda».