El profesor e investigador del CSIC Eduardo Manzano abrirá el nuevo ciclo 'Murcia Andalusí' La programación incluye conferencias, una visita comentada, proyección en la Filmoteca y una función de teatro infantil, conjugando el rigor con la divulgación de la historia

LA VERDAD Murcia Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

El proyecto cultural 'Murcia andalusí', con una programación amplia y variada, arranca el lunes 6 de octubre con la conferencia del profesor e investigador del CSIC Eduardo Manzano, que nos ayudará a situar a Mursiya en el contexto general de la Edad Media peninsular y, en especial, en Al Ándalus bajo el gobierno de los Omeyas. Este ciclo está dirigido y coordinado por el historiador Manuel Gálvez Caravaca, y además del Museo de la Ciudad, colaboran el CSIC, la Universidad de Murcia, la Filmoteca Regional, la Fundación Mediterráneo y el Festival TítereMurcia.

Conmemorar 1.200 años de un acontecimiento histórico como la fundación de Murcia es «motivo más que suficiente para rememorarlo», entiende Manuel Gálvez Caravaca: «El Museo de la Ciudad es el marco ideal para acercarnos a él y analizarlo con la mirada del siglo XXI». 'Murcia Andalusí' comprende conferencias, una visita comentada, una proyección y una función de teatro infantil, conjugando el rigor del conocimiento histórico con la necesaria divulgación entre la ciudadanía, añade Gálvez.

El legado botánico

El profesor Diego Rivera profundizará el viernes 16 de octubre, a las 18:30 horas, en una de las herencias que mejor ha llegado a la actualidad, y cuyo pasado todavía hoy se puede rememorar caminando por los jardines y por Huerta de Murcia: el legado botánico y agrícola de Al Ándalus. Esta actividad requiere inscripción.

Jorge Eiroa y Alicia M. Robles nos acercarán la Murcia del siglo XII con detalles del yacimiento de San Estebabn

A partir de este marco general, los historiadores Jorge Eiroa y Alicia Martínez Robles nos acercarán el jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, a la posterior evolución de Murcia durante el siglo XII y su considerable actividad urbana y comercial con el testimonio de primera mano de sus investigaciones en San Esteban.

La importancia de lo visual en el mundo musulmán será abordado por una proyección en la Filmoteca Regional el jueves 30 de octubre, a las 18:30 horas, sobre el arte y la cultura de dicho periodo y como cristalizó en la Alhambra de Granada, no podemos olvidar la importancia del arte taifa murciano en la concreción del modelo de la arquitectura palacial nazarí. Cosme Muñoz Carrasco y Pilar Alcántara incidirán el jueves 6 de noviembre en las condiciones que debe presentarse a los vecinos del municipio y sus visitantes el legado patrimonial de la Murcia andalusí y los valores que deben transmitir.

Las jornadas 'Murcia Andalusí' también tienen un espacio reservado a la infancia el sábado 8 de noviembre, a las 18:30 horas, pues para las niñas y niños se ha programado una sesión de títeres ambientados en la Murcia musulmana. Dentro también de la programación del Festival TítereMurcia, la compañía Teatro de Carmen pondrá en escena 'La senda del agua', un espectáculo de marionetas en clave de clown. Más detalles en la web del museo.