La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región
Logo Patrocinio
Eduardo Manzano. CSIC

El profesor e investigador del CSIC Eduardo Manzano abrirá el nuevo ciclo 'Murcia Andalusí'

La programación incluye conferencias, una visita comentada, proyección en la Filmoteca y una función de teatro infantil, conjugando el rigor con la divulgación de la historia

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:12

El proyecto cultural 'Murcia andalusí', con una programación amplia y variada, arranca el lunes 6 de octubre con la conferencia del profesor e investigador del CSIC Eduardo Manzano, que nos ayudará a situar a Mursiya en el contexto general de la Edad Media peninsular y, en especial, en Al Ándalus bajo el gobierno de los Omeyas. Este ciclo está dirigido y coordinado por el historiador Manuel Gálvez Caravaca, y además del Museo de la Ciudad, colaboran el CSIC, la Universidad de Murcia, la Filmoteca Regional, la Fundación Mediterráneo y el Festival TítereMurcia.

Conmemorar 1.200 años de un acontecimiento histórico como la fundación de Murcia es «motivo más que suficiente para rememorarlo», entiende Manuel Gálvez Caravaca: «El Museo de la Ciudad es el marco ideal para acercarnos a él y analizarlo con la mirada del siglo XXI». 'Murcia Andalusí' comprende conferencias, una visita comentada, una proyección y una función de teatro infantil, conjugando el rigor del conocimiento histórico con la necesaria divulgación entre la ciudadanía, añade Gálvez.

El legado botánico

El profesor Diego Rivera profundizará el viernes 16 de octubre, a las 18:30 horas, en una de las herencias que mejor ha llegado a la actualidad, y cuyo pasado todavía hoy se puede rememorar caminando por los jardines y por Huerta de Murcia: el legado botánico y agrícola de Al Ándalus. Esta actividad requiere inscripción.

Jorge Eiroa y Alicia M. Robles nos acercarán la Murcia del siglo XII con detalles del yacimiento de San Estebabn

A partir de este marco general, los historiadores Jorge Eiroa y Alicia Martínez Robles nos acercarán el jueves 23 de octubre, a las 18:30 horas, a la posterior evolución de Murcia durante el siglo XII y su considerable actividad urbana y comercial con el testimonio de primera mano de sus investigaciones en San Esteban.

La importancia de lo visual en el mundo musulmán será abordado por una proyección en la Filmoteca Regional el jueves 30 de octubre, a las 18:30 horas, sobre el arte y la cultura de dicho periodo y como cristalizó en la Alhambra de Granada, no podemos olvidar la importancia del arte taifa murciano en la concreción del modelo de la arquitectura palacial nazarí. Cosme Muñoz Carrasco y Pilar Alcántara incidirán el jueves 6 de noviembre en las condiciones que debe presentarse a los vecinos del municipio y sus visitantes el legado patrimonial de la Murcia andalusí y los valores que deben transmitir.

Las jornadas 'Murcia Andalusí' también tienen un espacio reservado a la infancia el sábado 8 de noviembre, a las 18:30 horas, pues para las niñas y niños se ha programado una sesión de títeres ambientados en la Murcia musulmana. Dentro también de la programación del Festival TítereMurcia, la compañía Teatro de Carmen pondrá en escena 'La senda del agua', un espectáculo de marionetas en clave de clown. Más detalles en la web del museo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja hoy a la Región de Murcia
  4. 4

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  5. 5

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  6. 6 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  7. 7 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  8. 8 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  9. 9

    Una cantera murciana de (buenos) escritores
  10. 10 La Audiencia Provincial de Murcia reconoce la paternidad biológica de una bebé nacida por gestación subrogada en el extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El profesor e investigador del CSIC Eduardo Manzano abrirá el nuevo ciclo 'Murcia Andalusí'

El profesor e investigador del CSIC Eduardo Manzano abrirá el nuevo ciclo &#039;Murcia Andalusí&#039;