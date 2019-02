La murciana Eva Llorach conquista el Goya a mejor actriz revelación Eva Llorach celebra su premio Goya como mejor actriz revelación. / AFP La actriz triunfa con su papel de Violeta en la película 'Quién te cantará', de Carlos Vermut MARÍA GARCÍA CLEMENTE Sábado, 2 febrero 2019, 23:11

Estaba (casi) cantado. El jurado de los Goya siguió la estela de los Feroz, los Forqué y otros tantos premios y otorgó a la actriz murciana Eva Llorach el galardón como mejor actriz, esta vez en la categoría revelación, por su papel en la película 'Quién te cantará'. Llorach consiguió el premio frente a sus competidoras Gloria Ramos, por 'Campeones'; y Rossy Rodríguez y Zaira Romero, por 'Carmen y Lola'.

Totalmente emocionada, Eva Llorach revolucionó el escenario de los premios al recoger su 'cabezón'. Tras retrasarse en subir explicaba: «He tardado en llegar, pero es que mi madre no me soltaba». La actriz murciana tuvo palabras de agradecimiento para Carlos Vermut, al que señaló como «un grandísimo director de actores. Muchísimas gracias por confiar en mí».

Y cuando sonaba la música para que abandonara el escenario, Eva Llorach reivindicó a las mujeres y reclamó más papeles para aquellas que ya han cumplido 40 años. Llorach quería marcarse un 'Frances McDormand' en los Oscar y pidió a las actrices que se levantaran de sus butacas: «No nos metemos en un agujero negro y dejamos de existir», afirmó. «Creo que el cine puede cambiar las cosas, reventar los clichés que nos aplastan y hacer un mundo más justo», terminó la actriz murciana.

La actriz completa así una temporada de ensueño de la mano de Violeta, su personaje en la cinta de Carlos Vermut. No le gustó nada verse por primera vez en su piel ya que había «tantas cosas que me horrorizaban de mi propia existencia». La actriz consigue el primer Goya para la Región en una noche en la que cuatro murcianos están nominados por sus trabajos.