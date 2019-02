Los Goya más murcianos La calidad del cine con acento regional puede verse recompensada esta noche hasta con cuatro galardones ANTONIO ARCO Sábado, 2 febrero 2019, 14:49

«Si no me dan el Goya, no veas la fiesta que me voy a pegar después igual»

Sale del metro. Envía un wasap: «¡Cuando quieras!».

Se dirige feliz a toda marcha -aquí de fondo podría sonar esa maravilla de música de Vangelis para 'Carros de fuego'- a la peluquería; vale, ¿cómo no acordarse del rostro y de todo lo demás, visible e invisible, de Anna Galiena en el filme de Patrice Leconte?

Es mediodía, viernes 1 de febrero de 2019. Llamo al móvil de Eva Llorach, actriz murciana, locura de mujer, que llega [hoy] a la ceremonia de los Goya, como candidata en la categoría de Mejor actriz revelación, tras haber protagonizado en los últimos meses un sueño hecho realidad: aclamada por su trabajo dando vida a Violeta en 'Quién te cantará', de Carlos Vermut, ha logrado ser reconocida, entre otros y en plan lluvia de laureles sobre su rostro capaz de convertirse en símbolo de toda una Humanidad que sufre y goza, con los premios Forqué a la Mejor actriz -¡ufff, nada menos que jugándosela con Penélope Cruz (fantástica en 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi), Susi Sánchez, Najwa Nimri y Lola Dueñas-, 'Ha nacido una estrella' concedido por el programa de TVE 'Días de cine', y Feroz a Mejor actriz en emocionante competición con, de nuevo Penélope Cruz y Lola Dueñas, y además, por si no fuese suficiente con estas 'fieras', también con Alexandra Jiménez y Bárbara Lennie.

-¿Cuándo tomó usted conciencia de que su interpretación de Violeta era una maravillosa bomba de arte en estado puro?

-Le confieso algo: la primera vez que vi la película yo me horroricé, pero no tanto por mi trabajo, sino porque vi en Violenta tantas cosas que me horrorizaban de mi propia existencia que no me gusté nada. Pero después, cuando la vi una segunda vez en [la 66 edición del Festival de] San Sebastián, fue cuando empecé a alucinar con lo que empezaba a pasar; tras el primer pase de prensa, todo el mundo sin excepción comenzó a decir que yo era firme candidata a la Concha de Plata, ¡a la Concha de Plata!, algo que a mí es que ni se me había pasado por la cabeza. Pensé: '¿Es que la gente se ha vuelto loca, el mundo se ha vuelto loco, qué está pasando?'. De verdad que lo pensé: '¿Cómo me están diciendo esto? Estaban poniendo mi trabajo al mismo nivel del de actrices como Juliette Binoche [presentó en Donosti 'Visión', de Naomi Kawase], por ejemplo. ¡Alucinaba!

-Penélope Cruz también está increíble en 'Todos lo saben'.

-Lo sé, lo sé, por eso estoy tan flipada y dije en los [premios] Forqué, con mi premio allí delante de ella, que no me lo podía creer. Pero también le digo que todo esto de los premios no deja de ser algo muy subjetivo.

-¿Y ahora cómo está?

-Ay, Dios mío, me faltan un montón de cosas por hacer... Estoy pasando por rachas: ayer, por ejemplo, estaba contentísima, me entró la risa floja y me reía por todo, y hoy ya estoy otra vez con los nervios. Pero, bueno, la verdad es que yo lo que quiero es pasármelo bien y disfrutar [en la gala de esta noche], y espero que sea así. Como tengo la suerte de que el Goya en mi categoría es de los primeros en entregarse, después ya me quedaré tranquilita con mi madre [Fuensanta] disfrutando de la gala pase lo que pase, porque además es que yo adoro a Buenafuente y a Silvia Abril.

-Su madre, sentada a su lado...

-...sí, sí, sí, tenía que ser ella, lo tuve clarísimo desde el primer momento. ¡Espero que no le dé un infarto a la pobre! [Risas]

-¿Y si el Goya no es para usted?

-Pues nada, no pasa nada, se lo juro, aunque agradezco mucho a la gente que me quiere las expectativas y los deseos que han volcado en mí. Recuerdo que, en San Sebastián, me daban el pésame [risas] por no haberme llevado el premio [la Concha de Plata fue para Pia Tjelta por su papel en 'Blind Spot']. ¿El pésame por qué, si yo no me esperaba el premio? En serio, si no me dan el Goya, veré la gala con total normalidad y no veas la fiesta que me voy a pegar igual después; para mí, haber llegado hasta aquí ya es algo maravilloso, y de verdad que me alegraría mucho por cualquiera de mis compañeras nominadas [Gloria Ramos, por 'Campeones'; y Rossy Rodríguez y Zaira Romero, por 'Carmen y Lola']. Yo lo que quiero es trabajar, lo que deseo es hacer personajes como el de Violeta, hacer más películas estupendas. Si el Goya supone eso, bien; y si no lo supone, ¿para qué lo quiero?

El compositor jumillano Roque Baños, de nuevo en las quinielas

Roque Baños (Jumilla, 1968) sabe bien lo que es abrazar con las manos un Goya, llevárselo a casa y encumbrarlo en una estantería del salón. Tiene tres. El primero lo logró hace ya cerca de dos décadas -en 2003- con la canción 'Sevillana para Carlos', que compuso para la película 'Salomé', del aragonés Carlos Saura. Unos años más tarde llegarían los otros dos, estos consecutivos (2008 y 2009); y los conseguiría gracias a las bandas sonoras de 'Las trece rosas', de Emilio Martínez Lázaro, y 'Los crímenes de Oxford', de Álex de la Iglesia.

'El hombre que mató a don quijote' De Terry Gilliam Nominado a mejor canción original por 'Tarde azul de abril' junto aTessy Díez

Ha podido, no obstante, alcanzar más. El compositor jumillano es uno de los creadores que suele ganarse un puesto en las quinielas de los Premios de la Academia de Cine. En los últimos años ha estado varias veces a las puertas de alcanzar el cuarto 'cabezón', nombre por el que coloquialmente se conoce a la estatuilla de los Goya. La más reciente, el pasado año, cuando compitió en la gran gala del cine español con 'Rap', un tema compuesto por el jumillano para la cinta 'Zona hostil', de Adolfo Martínez. Su trabajo para las cintas 'El niño' y 'Celda 211', ambas de Daniel Monzón, también le hicieron estar presente en la lista de nominados a mejor música original. Ahora vuelve a hacerlo en la categoría de mejor canción junto a Tessy Díez Martín, con quien firma 'Tarde azul de abril'. La canción forma parte de los créditos de 'El hombre que mató a Don Quijote', filme dirigido por Terry Gilliam.

En el recorrido profesional de Roque Baños figura una amplia lista de trabajos y reconocimientos. Ha puesto melodía a cintas de gran impacto en taquilla como 'Regresión', de Amenábar; a comedias con fuerte acogida de público, como 'Torrente 5', de Santiago Segura; y 'Ocho apellidos catalanes', de Emilio Martínez Lázaro; y a filmes americanos como los dirigidos por Ron Howard, 'In the heart of the sea', y Kevin Reynolds, 'Risen'. Entre sus últimos trabajos está la banda sonora de 'El pasajero' ('The commuter'), de Jaume Colet Serra; 'The miracle season', de Sean McNamara; y 'Sin rodeos', de Santiago Segura.

En esta edición de los Goya compite con Paco de la Rosa ('Carmen y Lola'), Coque Malla ('Campeones') y Javier Limón ('Todos lo saben').

Elías León Siminiani Cara a cara conel líder de una banda de butroneros

Hay quien dice que a la tercera va la vencida, y esta es la tercera vez que el director de cine Elías León Siminiani se sienta como nominado en la gala de los Goya. Esta vez con 'Apuntes para una película de atracos', cinta en la que da voz a El Flako, un antiguo ladrón de alcantarillas en cuya historia se interesó a través de la prensa. Opta al Goya a mejor largometraje documental, categoría por la que ya compitió en 2013 con 'Mapa', su primera película, un proyecto «muy personal» que le llevó a la India y con el que logró el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine Ibn Arabi de Murcia (IBAFF) y el galardón 'ex aequo' de mejor documental en el Festival de Sevilla.

'Apuntes para una película de atracos' De Elías León Nominado a mejor largometraje documental.

Antes ya pudo conocer de cerca los entresijos de la considerada como la gran fiesta del cine español. Fue en 2012, con 'El premio'. Así se titulaba el cortometraje que, interpretado por David Bendito, Luis Zahera y Pilar Castro, se hizo un hueco en las nominaciones a mejor cortometraje de ficción español. Con él, Siminiani, nacido en Santander en 1971, pero vinculado a Murcia desde la infancia -llegó a la Región con once años y aquí sigue viviendo su familia-, quiso indagar en la vida humana que se esconde tras los largos trajes de cola y las sonrisas ensayadas que desfilan sobre una gran alfombra roja, la misma que hoy pisarán un amplio elenco de actores y actrices. También él, cuya cinta compite con 'Camarón: flamenco y revolución', de Alexis Morante; 'Desenterrando Sad Hill', de Guillermo de Oliveira; y 'El silencio de otros', de Almudena Carracedo y Robert Bahar.

'Apuntes para una película de atracos' se llevó el pasado día 19 el Premio Feroz a mejor documental, otorgado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). También figuraba entre los candidatos al Forqué, fallados una semana antes, pero en esta ocasión el galardón fue para 'El silencio de otros'.

La película de Siminiani ha sido para su autor «una aventura de cinco años», reconoció a este diario. «Estar ahí me alegra mucho, porque llegar es muy difícil».

Silvia Rey se hace n hueco en el corto documental

Le gusta quedarse cuando las cámaras ya se han ido. La vida es, dice, demasiado compleja para quedarse solo en lo superficial: «Si tienes la paciencia suficiente y profundizas, encuentras que hay mucho más que contar». Silvia Rey (Lorca, 1977) opta esta noche a su primer premio Goya por 'Wan Xia. La última luz del atardecer', trabajo que rodó en un centro de mayores del barrio madrileño de Usera, frecuentado por aquellos que conforman la primera generación de inmigrantes chinos que llegó a España en los años 80, y de la que, advierte Rey, «no se sabe casi nada».

'Wan xia. la última luz del atardecer' De Silvia Rey Canudo Nominada a mejor cortometraje documental.

En sus costumbres, sus formas de vida y el modo en el que afrontan el día a día es en lo que ha incidido Rey para retratar a un colectivo que, afirma la realizadora, afincada en Madrid, «se ha quedado marginado o aislado de la sociedad». La cinta -22 minutos de duración- es el cuarto trabajo de la directora lorquina, que anteriormente ha dado forma a 'Saldremos de la crisis' (2016), 'El puerto, no' (2015) y 'Dios sabe' (2012). Esta última propuesta -el primer filme y largometraje de Rey, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Creación Documental por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona- es un retrato de los terremotos de Lorca desde la reflexión en medio de la tragedia.

'Wan Xia. La última luz del atardecer' ha recibido el premio del jurado al mejor cortometraje nacional en DocumentaMadrid y el Caracola al mejor corto en el certamen de cine de Alcances, en Cádiz. En los Goya compite con 'El tesoro', de Marisa Lafuente y Néstor del Castillo; 'Gaza', de Carles Bover y Julio Pérez del Campo; y 'Kyoko', de Joan Bover y Marcos Cabotá.

Para ella, la nominación ya «es un regalo increíble» que se suma a la buena acogida que, cuenta, ha tenido su cortometraje: «Tenía un poco de miedo a meterme en algunos terrenos, porque hoy parece que es muy fácil molestar a alguien, pero si a la propia comunidad china le ha gustado, no debe de haber ningún problema», expresó la cineasta nacida en Lorca en estas páginas hace unas semanas.