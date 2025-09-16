La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ballester retratado por su primo, el fotógrafo Juan Ballester. J. Carrión/ AGM
Opinión

Antonio, yo también te quiero

Las propuestas en diseño y cartelería de Antonio Ballester a comienzos de los años 80 fueron sorprendentes; sus obras merecen una gran exposición retrospectiva

Patricio Peñalver

Patricio Peñalver

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:59

La 'rentrée' cultural ya está aquí con la exposición 'Querido Antonio', un hermoso homenaje al gran artista multidiciplinar que fue Antonio Ballester, que nos dejó ... hace un año, una muestra colectiva que puede verse en el Palacio del Almudí de Murcia hasta el 26 de octubre. Una colectiva que garantiza emociones ante las aportaciones artísticas de sus amigos, basadas en las pinturas, serigrafías y todo tipo de materiales que dejó Antonio en su estudio. Ahí está el alma del gran artista, que nunca dejó de sorprender en sus atrevidas propuestas, bastantes de ellas sublimes, en su particular 'avant la lettre'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  7. 7

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel
  10. 10 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Antonio, yo también te quiero

Antonio, yo también te quiero