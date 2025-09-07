La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Viva Suecia, este sábado, en el B-Side.

Ver 68 fotos
Viva Suecia, este sábado, en el B-Side. Kiko Asunción / AGM

Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side

La banda murciana entrega el concierto más redondo de una jornada donde también brilló el enérgico directo de Dani Fernández

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:35

Digamos que no y crucémonos de brazos frente a 'Volver': veinte años son (mucho) más que nada. Son un peso muy concreto. Una bolsa agujereada ... de recuerdos. Una sonata a destiempo, confusa y hermosa. Decenas de calendarios que fuimos cambiando con el pulso del temblor y la expectativa, de la ilusión y la energía renovada. Son ausencias y reencuentros, partidas y regresos, anclajes oxidados y pilares por estrenar. Y fotografías y calles. Y ciudades que ya no están o que, aunque sigan estando, ya no se recorren igual. Llevemos la contraria al inmortal tango de Gardel y Le Pera. Sí, veinte años son(mucho) más que nada. Ni tú eras la misma persona, ni yo andaba jugando a duras penas y toneladas de alegrías con las palabras, ni el mundo giraba del modo absurdo, enloquecido y ensordecedor con el que ejecuta su desafiante rutina en la actualidad. Aunque sobre este último punto, la verdad, podríamos discutir. Veinte años son mucho más que nada. Y son también canciones, discos, conciertos y festivales. Cabe mucha música en dos décadas de ruta. Y queda espacio para aumentar la colección de postales melódicas, de brindis bajo el escenario, de alumbramientos sobre las tablas. Cabe tanta historia en dos décadas que abruma. Precisamente por eso, siempre está plenamente justificada su celebración. Y eso es lo que ha hecho, en este 2025 que anda apagando las luces del verano con tacto sereno y brisa cómplice, el B-Side Festival de Molina de Segura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  4. 4

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  5. 5 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  6. 6

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Tecnologías inmersivas con sello murciano para ayudar a la OTAN a salvar vidas
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Viva Suecia engrandece el veinte aniversario del B-Side