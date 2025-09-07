La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Molina vibra con un B-Side abarrotado

Kiko Asunción / AGM

Molina vibra con un B-Side abarrotado

Viva Suecia y Dani Fernández se colaron en todas las listas de imprescindibles del numeroso público

Susana Fernández

Susana Fernández

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:36

Frente al escenario del B-Side, tres amigas se abrazaban a la luz de las últimas horas de sol del sábado, augurando una velada en ... la que dejarse la voz con los himnos de Viva Suecia, Dani Fernández o Pignoise, entre otros. El festival de Molina de Segura, que despide año tras año la temporada de conciertos estivales en la Región, pisa fuerte el recinto Remo en esta XX edición con las expectativas por las nubes y la misión de hacer más llevadera la 'cuesta de septiembre'.

