Constanza: «Mi música es terapéutica: te cura mediante la tristeza» Constanza. / pablo ferao La pianista y cantante hija de la diseñadora Constanza Mas y el músico Pepe Jara, realiza profundas versiones desde el jazz NATALIA BENITO MURCIA Miércoles, 3 abril 2019, 02:06

«Con un nombre así de original no necesito buscar nombre artístico», bromea la pianista y cantante Constanza (Murcia, 1997). Hija de la diseñadora murciana Constanza Mas y del músico Pepe Jara («juntos tuvieron un grupo de rock, Eléctrica, cuando eran jóvenes, ¡aún más jóvenes!»), lleva desde los 9 años formándose musicalmente en piano y ahora está experimentando la magia de tocar en directo, con sus primeros conciertos. El último de ellos fue el pasado 14 de marzo, en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, inaugurando el ciclo Músicas Desencajadas junto a la granadina María de Juan. «Ha sido mi concierto más profesional, muy impresionante. En el escenario me siento como hablándole a un amigo», afirma.

Con sus padres como referente y punto de apoyo, Constanza gradece que en su casa siempre estuviera rodeada de libros «de todo tipo» y valora sus consejos profesionales: «Que no me quede encerrada en círculos mentales y que todo lo que sube, baja. Más vale tomarse las cosas con calma, confiar en mí misma y buscar la estabilidad».

La artista, aunque actualmente estudia 4º curso del Grado en Traducción e Interpretación, visualiza un futuro completamente volcado en su pasión, la música: «Toco estándares de jazz y realizo versiones de aquellas canciones que cuentan con una armonía desenfadada y un mensaje en sus letras diverso o contrario. Yo percibo la tristeza de la canción, la enfatizo y la disfruto, llevando los temas al jazz». La joven murciana toma como fuerte de inspiración artistas de diferentes géneros, llevándolos hacia el jazz: Rolling Stones, Amy Winehouse, Billy Holiday, Aretha Franklin, Donny Hathaway y otros músicos instrumentales. «También realizo versiones de música indie. En este género la armonía dice que aquí no ha pasado nada mientras las letras te conmueven por dentro. Un ejemplo de ello es 'Acqua Minerale', de Giorgio Poi. Mi música es terapéutica: te cura mediante la tristeza y con ella el público vive una catarsis».

En Instagram

La música de Constanza se puede encontrar ya en la plataforma SoundCloud. Sin embargo, ella considera que la forma más directa de llegar a su público es a través de su cuenta de Instagram, @fuckingbrunette, donde publica sus temas, en las historias destacadas. La artista ha comenzado a componer y se sorprende a sí misma con el rumbo que toman sus creaciones: «Voy hacia el soul, blues y rock, pero de jazz, nada». En enero dio a conocer 'Buscando guerra', un tema que habla «de unas fases personales en las que yo necesito drama y lo busco, mi cuerpo me pide emoción. Buscando guerra donde no la hay. Es un círculo vicioso». Composiciones en español a pesar del «reto» que ello conlleva. «En inglés todo suena bien. Y la música, por ser en español, no tiene que ser más cutre o peor», asegura Constanza.