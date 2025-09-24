El festival Fasme de Arte Sonoro y Música Experimental promete dos días intensos
Referentes como Josep Lluis Galiana, Iván Puñal, Empar Estellés y Elena Juárez compartirán espacios, ideas y sonidos en el Párraga y en el Conservatorio Superior
M. García
Murcia
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:29
La Asociación Intonarumori, apoyada y acogida por el Centro Párraga, organiza la segunda edición de FASME (Festival de Arte Sonoro y Música Experimental), que ... consolida a Murcia en el mapa nacional de las músicas contemporáneas más innovadoras. Tras el éxito y el lleno absoluto de público conseguido en 2023, FASME II regresa con una programación concentrada en dos intensas jornadas que combinan conciertos, talleres y actividades abiertas para la difusión y experimentación sonora.
Este festival integrador y vanguardista tendrá lugar esta semana, viernes 25 y sábado 26 de septiembre. Artistas de referencia nacional y destacados actores de la escena local compartirán espacios, ideas y sonidos en el Centro Párraga y conservatorios de Murcia. FASME II apuesta por un cartel de excelencia con las actuaciones de Josep Lluis Galiana, Edith Alonso & Elena Juárez, Ice McYlon (Arturo Yelo) & Friends, Iván Puñal + Red Kite y un homenaje especial al pionero Isidoro Valcárcel Medina, artista conceptual galardonado con el Premio Velázquez, entre otros.
Como actividades complementarias, en el Espacio 1 del Centro Párraga se celebran dos talleres relacionados con la improvisación libre: 'El gran juego de la deriva sonora', dirigido por Galiana, y 'Cuerpo y sonido: explorando la improvisación en la danza', con Empar Estellés y Sergio Sánchez, culminando ambos en audiciones públicas en el festival.
Otra actividad es la presentación de libros, discos y un encuentro con la editorial Edictòralia y la discográfica Liquen Records a celebrar en el Conservatorio Superior de Música de Murcia.
En la primera jornada, el viernes 25, están programadas estas actividades: de 10:30 a 13:30, el taller Impro Libre, con Josep Lluis Galiana; de∙16:30 a 19:30, el taller 'Cuerpo y sonido' con Empar Estellés y Sergio Sánchez. Ambos se desarrollarán en el Centro Párraga, en el Espacio 1, con 10 alumnos/as como mínimo; aportación: 20 € (parados 15 euros). El viernes a las 15 horas es la charla presentación del catálogo editorial de Edictòralia y Liquen Records, en el CSMM 'Manuel Massotti Littel' en el Paseo del Malecón, con entrada libre; de 20 a 21 horas será el concierto de Galiana, y de 21:30 a 22:30 horas, el concierto de Edith Alonso y Elena Juárez. Ambos recitales serán en el Espacio 0 del Centro Párraga, con entrada libre.
Para el sábado 26 de septiembre, los organizadores contemplan estas actividades: de 19:30 a 20:00 horas el homenaje a Isidoro Valcárcel Medina; de 20 a 21 horas el concierto de Ice Mcylon (Arturo Yelo) & Friends, y de 21:30 a 22:30, el concierto de Iván Puñal-Red Kite. Las tres actividades, de entrada libre, se desarrollarán también en el Espacio 0 del Párraga.
Juan Jesús Yelo, uno de los promotores de la Intonarumori (Asociación Murciana de Arte Sonoro y Música Experimental), invita a los interesados en estas músicas a participar de estas jornadas, en las que la entidad dará cuenta, además, de otros proyectos en los que participan, como la catalogación de músicas antiguas custodiadas en conventos de Murcia.
