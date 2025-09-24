La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Josep Lluis Galiana, Elena Juárez, Arturo Yelo e Iván Puñal.

El festival Fasme de Arte Sonoro y Música Experimental promete dos días intensos

Referentes como Josep Lluis Galiana, Iván Puñal, Empar Estellés y Elena Juárez compartirán espacios, ideas y sonidos en el Párraga y en el Conservatorio Superior

M. García

Murcia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:29

La Asociación Intonarumori, apoyada y acogida por el Centro Párraga, organiza la segunda edición de FASME (Festival de Arte Sonoro y Música Experimental), que ... consolida a Murcia en el mapa nacional de las músicas contemporáneas más innovadoras. Tras el éxito y el lleno absoluto de público conseguido en 2023, FASME II regresa con una programación concentrada en dos intensas jornadas que combinan conciertos, talleres y actividades abiertas para la difusión y experimentación sonora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

