Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937). IRENE MARSILLA
Arte

Isidoro Valcárcel Medina: la escucha de la vida como práctica artística

El homenajeado en Fasme II prefiere ser llamado «autor» antes que «artista»

Amber Kay MBER KAY

Dª en Bellas Artes por la UMU y directora de Monoton-Espacio de Arte Sonoro y Música Contemporánea

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:08

Nacido en Murcia en 1937, Isidoro Valcárcel Medina es Premio Nacional de Artes Plásticas (2007), Premio Velázquez de Artes Plásticas (2015) y Premio Honorífico Alfonso ... X (2025), entre otros reconocimientos destacados a lo largo de una trayectoria que supera medio siglo. Su trabajo se ha asociado con diversos movimientos artísticos, aunque resulta difícil adscribirlo en exclusiva a alguno de ellos. Sirviéndose de una gran variedad de medios y disciplinas, su práctica artística se relaciona más con las situaciones que con la producción de objetos. Esto no le ha impedido exponer en algunas de las instituciones artísticas como el Museo Reina Sofía de Madrid, el MACBA de Barcelona o la Tate Modern de Londres.

Espacios grises

