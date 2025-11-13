El festival Elrow XXL anuncia el cartel completo de su primera edición en Murcia El evento contará con dos escenarios, uno inspirado en la psicodelia de los 60 y otro de ambientación terrorífica

El festival Elrow desveló este jueves el cartel completo de su primera edición en Murcia, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre en el recinto Espacio Norte, en una producción conjunta con Monkey Pro.

El festival reunirá a más de 20.000 personas en una jornada de más de 10 horas de música electrónica, con apertura de puertas a las 14 horas, dos escenarios temáticos y un despliegue escenográfico marca de la casa que transformará la ciudad en un auténtico universo de color, locura y diversión sin límites.

El escenario principal, 'Psychrowdelic Trip', sumergirá al público en una experiencia psicodélica inspirada en la contracultura de los años 60. Con una escenografía vibrante, colorida y repleta de energía, los asistentes viajarán a un universo de flores, luces y surrealismo característico de Elrow. Sobre este espacio actuarán AAT, Andrea Arias, Cuartero, Fleur Shore, Marco Faraone, Matthias Tanzmann B2B Lamun y Paco Osuna.

Por su parte, el escenario 'Horroween' ofrecerá una experiencia más oscura e intensa, con una ambientación terrorífica y el techno más contundente de la temporada. Su 'line-up' incluye a 6EJOU, Alycia Bezgo, Armero, BIIA, Fatima Hajji, Luciid, Reinier Zonneveld (live) y Shlømo.

«Llegar a una nueva ciudad siempre es un reto, pero hacerlo con elrow XXL nos permite desplegar todo nuestro universo», explicaron Juan y Cruz Arnau, fundadores de elrow. «Queremos que Murcia sienta lo que significa una auténtica experiencia elrow: música sin pausa, producción desbordante y diversión colectiva de principio a fin», añadieron.

Elrow Murcia XXL incorpora por primera vez en la Región a Repsol como Partner Energético con el objetivo de reducir la huella de carbono del Festival, que utilizará combustible 100% renovable de Repsol para alimentar los grupos electrógenos que darán energía al evento.

Las entradas generales para el festival ya están a la venta a un precio de 54 euros más gastos. También hay disponible una opción de entradas VIP, con acceso rápido al recinto, una plataforma con vistas al escenario principal, bar y baños exclusivos, zona de restauración y seguridad en los accesos, a un precio de 125 euros más gastos.

