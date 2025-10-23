El festival 90's & 2MIL convertirá Lorca en capital de la música remember

LV Lorca Jueves, 23 de octubre 2025, 00:05 Comenta Compartir

El festival 90's & 2MIL regresa a Lorca por segundo año consecutivo tras el rotundo éxito de su primera edición en la localidad. Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca y la Concejalía de Talento Joven, el acontecimiento se celebrará el próximo 15 de noviembre de 2025 en IFELOR, la Institución Ferial de Lorca.

Esta nueva edición cuenta con una programación de proyección internacional, con artistas de referencia como Kate Ryan, Jonh Wesley y La Luna vs Dee Dee, junto con sets en vivo de los mejores Dj's nacionales como Vicente Ferrer, Dani BPM y Luis Dj, entre otros, a la vez que también se apuesta por artistas de la zona como Koni Deejay, Pedrofeder y Dj Luisjo, según informaron los organizadores.

El festival no solo supone un acontecimiento cultural de primer nivel, sino que además se posiciona como uno de los eventos más destacados de la música Pop & Dance, fusionado con avances tecnológicos de última generación y consolidándose como un punto de referencia en el sector de los efectos especiales, transportando al espectador a una dimensión envolvente que combina todos los sentidos en una vivencia y experiencia única.

Impactos

Además el evento 90's & 2MIL supondrá «un importante impacto turístico, artístico y económico para la ciudad», confían los organizadores, pues «se prevé la generación de más de 100 puestos de trabajo y un notable impulso para sectores clave como la restauración, la hostelería y la ocupación hotelera».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Lorca reafirma su compromiso con la promoción de la 'Ciudad del Sol' y la puesta en valor de la música en directo, al tiempo que dinamiza el turismo y la economía local-