Francisco Salmerón, con su libro en la mano, en un paseo junto al río Segura en Cieza. Antonio F. Gómez

Francisco Salmerón: «La primera guerra carlista fue más cruenta que la del 36»

Investigación ·

El doctor en Historia Contemporánea analiza en su último libro el impacto que tuvo en la Región de Murcia el movimiento contrarrevolucionario

David Gómez

David Gómez

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:48

Cuando pensamos en guerra civil en España, lo primero que se nos viene a la cabeza es la que tuvo lugar entre 1936 y 1939. ... Pero ni mucho menos es la única. El siglo XIX cuenta con varios enfrentamientos fratricidas, entre ellos las tres guerras carlistas, en las que dos ramas de la dinastía Borbón se disputaron el trono tras la muerte de Fernando VII. «Y la primera de ellas, con un nivel de crueldad, ensañamiento y salvajismo superior a la del 36. No se hacía prisioneros, a todos se les ejecutaba», señala el ciezano Francisco J. Salmerón, doctor en Historia Contemporánea, que acaba de publicar el libro 'El carlismo y las guerras carlistas en la provincia de Murcia' (Ediciones R&S).

