Fermín Bocos, Pepa Astillero, Ruth Lorenzo y Pepe Pérez-Muelas charlarán con los lectores en la nueva temporada del Aula de Cultura de LA VERDAD La Fundación Cajamurcia acogerá en su sede de la Gran Vía de Murcia estos encuentros, que arrancarán el martes 7 de octubre con el popular periodista y escritor cántabro, que presentará 'Cuando viajar era descubrir. Tras las huellas de los grandes viajeros', publicado en 2025 por la editorial Almuzara

El periodista y escritor Fermín Bocos, la actriz y payasa Pepa Astillero, la cantante y compositora Ruth Lorenzo, y el escritor y columnista Pepe Peréz-Muelas son algunas de las personalidades invitadas esta temporada por LA VERDAD para conversar con los lectores dentro del programa de actividades que organiza el diario en colaboración con la Fundación Cajamurcia y la Fundación Vocento.

El Aula de Cultura de LA VERDAD ha contado en ediciones anteriores con más de una treintena de invitados de diversos campos profesionales, con los que los lectores de la centenaria cabecera se han acercado a la actualidad desde otras miradas y perspectivas, en un formato muy distendido de conversación, con la posibilidad de participación del público con preguntas a los invitados.

Fermín Bocos, con su último libro de viajes: 7 de octubre

Fermín Bocos, periodista y escritor cántabro.

La nueva temporada del Aula de Cultura de LA VERDAD arrancará en plena Feria del Libro de Murcia: será el martes 7 de octubre, a las 19 horas, con un profesional muy popular en el mundo de los medios de comunicación, el periodista y escritor Fermín Bocos (Valderredible, Cantabria, 1949). El acto tendrá lugar en el auditorio de la Fundación Cajamurcia, en la Gran Vía, número 23 de Murcia, y la entrada es libre hasta completar aforo (240 butacas).

Bocos, quien trabajó en las principales emisoras de radio y televisión de España y es autor de varias novelas, ensayos y libros de viajes, vendrá a Murcia a presentar su último libro, 'Cuando viajar era descubrir. Tras las huellas de los grandes viajeros', publicado en 2025 por la editorial Almuzara. Un libro de aventuras, sí, pero también una vuelta al mundo a través de los relatos de hombres y mujeres que hicieron del viaje su modo de vida. Un homenaje a quienes ven en el descubrimiento un horizonte de libertad y sabiduría.

Un personalísimo mapa de grandes viajeros que, con valentía y curiosidad, desafiaron los límites de su tiempo, como Annemarie Schwarzenbach, «un bello ángel devastado», escribió de ella Thomas Mann, que viajó desde Suiza a España a borde de un Mercedes junto a la fotógrafa Marianne Breslauer recorriendo lugares citados por Hemingway en sus novelas; Henry M. Stanley, el periodista que encontró al desaparecido doctor David Livingstone; Alexander von Humboldt y Charles Darwin, dos pioneros de importantísimos avances científicos; Gertrude Bell, «la reina sin corona de Mesopotamia», espía para el Servicio Secreto británico; o Alí Bey, un catalán nacido en 1767 como Domingo Badía y Leblich, un tipo inquieto y muy inteligente y uno de los primeros europeos en visitar La Meca, la ciudad santa del islam prohibida a los infieles.

Una tarde de narices rojas con Pepa Astillero: 21 de octubre

Pepa Astillero, en el Centro Escénico de Pupaclown.

De la actriz Pepa Astillero (Badajoz, 1965) escribió Antonio Arco que «ha regalado alegría a cientos de niños enfermos en hospitales, y no hay duda de que es un ser de otro planeta». El martes 21 de octubre, a las 19 horas, en el Aula de Cultura de LA VERDAD, podremos conocerla mucho mejor en una sesión titulada 'Tarde de narices rojas', en la que la fundadora de Pupaclown conversará con el jefe de Cultura del diario sobre el valor curativo del humor, la empatía y la escucha.

Pupaclown, una de las entidades del Tercer Sector más conocidas de la Región de Murcia, está formada por payasos que llevan desde 1998 el teatro del clown al Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia atendiendo a niños y jóvenes enfermos ingresados. Pepa Astillero es la directora artística de la compañía, con payasos muy conocidos por el público murciano, como Golosino, Huevo Frito, Membrilla, Leti Confeti, Tiko Tiko, Susa Patidifusa, Minerflu y Lola Cacerola. Toda la sociedad murciana ha podido probar el jarabe de la risa gracias a la Fundación Pupaclown y su Centro Escénico de Murcia, en el barrio de El Ranero, accesible a todo tipo de público y merecedor del Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2017 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a través del INAEM. Pepa Astillero es una de las murcianas más populares.

Ruth Lorenzo honra el espíritu del rock: 18 de noviembre

Ruth Lorenzo en una actuación en Murcia este año.

Ruth Lorenzo (Murcia, 1982) estará por vez primera en el Aula de Cultura de LA VERDAD el martes 18 de noviembre, a las 19 horas. La reconocida cantante, compositora y presentadora de televisión encara un nuevo tiempo en su carrera musical con el lanzamiento en octubre de su 'Blacksheep' ('Oveja negra'), un trabajo que va a sorprender a sus seguidores y cuyo adelanto presentó en marzo en la sala murciana Garaje Beat Club. Como carta de presentación ya se conoce una canción para establecer vínculos emocionales y liberar el amor, 'Oxytocin', un símbolo para representar la sexualidad, la liberación y el placer.

En el Aula de Cultura, la artista, amada por los eurofans [participó en Eurovisión en 2014 con la canción 'Dancing in the rain'], conversará con los lectores sobre este momento de su carrera musical, con este disco que, según Claudia Orellana (Son Buenos), es un viaje de autodescubrimiento y desafío artístico que captura la emoción cruda y la autenticidad intrépida, grabado en vivo en los icónicos Real World Studios en el Reino Unido, fundados por el músico Peter Gabriel.

Un álbum con distribución internacional que adopta un sonido sin filtros y que amplifica la poderosa voz de Ruth Lorenzo, creando experiencias memorables que honran el espíritu del rock. En su forma más audaz, sin complejos, empoderada y sin miedo a dejar huella, este disco es un himno para cualquiera que alguna vez se haya sentido fuera de lugar.

Días de sol y piedra con Pepe Pérez-Muelas: 25 de noviembre

Pepe Pérez-Muelas en la sede de la editorial Siruela, en Madrid.

El filólogo e historiador del arte Pepe Pérez-Muelas (Lorca, 1989), uno de los articulistas más versátiles de LA VERDAD y colaborador de los diarios de Vocento, compagina la docencia desde Sevilla con la literatura, como excepcional narrador de historias y también divulgador y crítico, no sólo de novedades sino de clásicos de la literatura. Conocedor del mundo clásico y de las culturas más exóticas, Pérez-Muelas presentará el martes 25 de noviembre, a las 19 horas, en el Aula de Cultura de LA VERDAD y la Fundación Cajamurcia su último libro, 'Días de sol y piedra. De los Alpes a Roma', que sale a la venta el próximo 24 de septiembre.

Es una de las novedades de esta nueva temporada de la editorial Siruela, donde ya publicó 'Homo viator', «un auténtico festín para el viajero curtido, el aventurero, el amante de la historia y para quien disfruta viajando desde el sofá. Impresionante», en palabras de la gran ensayista y cronista de viajes María Belmonte. 'Días de sol y piedra' es un apasionante viaje repleto de arte, historia y literatura para todos los enamorados de Italia.

Esta nueva obra de Pérez-Muelas narra una crisis existencial como motor de un viaje, compuesto a su vez de pequeñas historias que hilvanan la trama. En cada pedalada, las reflexiones personales se van entrelazando con un muestrario sentimental herido por el pasado, el del viajero y el de Italia: la Antigüedad Clásica a través de pasajes de la Odisea que cobran vida y ayudan al peregrino a entender la realidad que lo rodea, la ascensión de Petrarca al Mont Ventoux, los días de partisano de Primo Levi, el suicidio de Cesare Pavese, las estancias romanas de William Turner para captar la luz acuática de sus cuadros o Roma como patria seminal. Arte, historia y literatura se dan la mano en un recorrido milenario tocado por los padecimientos de quien busca respuestas lejos de sí.

Pepe Pérez-Muelas, Ruth Lorenzo, Pepa Astillero y Fermín Bocos serán los invitados de octubre y noviembre de este foro de conversaciones con conocidos profesionales con participación de los lectores. En el primer tramo de 2025 nos acompañaron en el Aula de Cultura de LA VERDAD Ginés García Millán, actor; Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela; José Ángel Mañas, escritor, autor de 'Una historia del kronen'; Pilar Adón, Premio Nacional de Narrativa y autora de 'Las iras'; Emilio del Río, latinista y divulgador del mundo clásico; y Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Policía y Social de la Universidad del País Vasco. Todas las sesiones están disponibles en el Canal de Youtube de la Fundación Cajamurcia.

