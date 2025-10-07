La película murciana 'Sorda', nominada al Premio del Público LUX del Parlamento Europeo

La película 'Sorda' continúa escalando peldaños en su exitosa trayectoria internacional, que comenzó con el aplauso de público y crítica en la Berlinale. ... Tras arrasar en el Festival de Málaga y quedarse a las puertas de ser el título seleccionado para representar a España en los Oscar, la cinta dirigida por la molinense Eva Libertad y protagonizada por su hermana, Miriam Garlo, es una de las cinco películas nominadas al Premio del Público LUX del Parlamento Europeo. Así se ha anunciado en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con la presencia de la vicepresidenta primera del Parlamento, Sabine Verheyen, y la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, Nela Riehl, así como la productora de 'Sorda', Miriam Porté.

El Premio del Público al Cine Europeo o Premio del Público LUX, es una iniciativa con la que el Parlamento Europeo subraya su compromiso con la cultura y la educación. Las películas seleccionadas «conciencian sobre temas de la actualidad social y política, animan al público a debatir sobre Europa de una forma que invita a la reflexión y reflejan la belleza y la diversidad del cine europeo», indican desde el Parlamento sobre un proyecto que otorga visibilidad a las cintas nominadas, ya que facilita a los espectadores de la Unión Europea visualizar estas películas a través de acciones como proyecciones especiales en distintas ciudades y coloquios. Este premio sustituye al Premio LUX de Cine, instituido en 2007, que otorgaba cada año el Parlamento Europeo, es decir, con el voto exclusivo de los Eurodiputados, hasta que la institución decidió en 2020 unirse a la Academia de Cine Europeo para crear el actual galardón.

Ampliar Rueda de prensa de este martes en el Parlamento Europeo. N.B.

'Sorda', la película basada en el cortometraje homónimo estrenado en 2021 que cosechó decenas de premios internacionales, explora los desafíos que surgen en la pareja al afrontar la maternidad y paternidad potenciados por el encuentro de los mundos sordo y oyente. En la película, Ángela -Miriam Garlo-, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor -Álvaro Cervantes-, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña altera la relación de pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza en un mundo que no está hecho para ella.

La cinta competirá con 'Christy' (Brendan Canty), una coproducción de Irlanda y Reino Unido que narra la vida de un joven de 17 años que, tras ser echado de su casa de acogida se va a vivir con su hermano mayor, Shane, en el barrio obrero del norte de Cork. Tras años separados, deberán reconciliarse con su pasado. El drama 'Un simple accidente', dirigida por el iraní Jafar Panahi, (coproducción de Francia, Irán y Luxemburgo), película ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes también compite por el LUX, así como, 'Love Me Tender', una coproducción de Francia de Anna Cazenave Cambet, basada en la novela homónima de Constance Debré y en la que una mujer que lucha contra su exmarido por la custodia de su hijo tras iniciar una nueva relación. Completa la competición la comedia romántica 'Valor sentimental', de Joachim Trier, una coproducción internacional en la que participan Noruega, Francia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido.

El año pasado, la película de animación ganadora del Oscar 'Flow', dirigida por Gints Zilbalodi, se llevó este premio europeo al que también han sido nominados, en anteriores ediciones, títulos como 'Alcarrás' y '20.000 especies de abejas'.

Las películas nominadas se proyectarán en cines de toda la Unión Europea y, por primera vez, todas ellas se subtitularán en las 24 lenguas oficiales. Tras ser valoradas por la ciudadanía y los eurodiputados, el ganador final se decidirá a mediados de abril de 2026 basándose en los votos de los eurodiputados, que suponen el 50% del voto, y los resultados de la votación pública, el otro 50%. El público puede votar las películas seleccionadas, seleccionando entre 1 y 5 estrellas, en la web lux-award.eu.

Para el eurodiputado murciano Marcos Ros, miembro de la Comisión Europea de la Cultura y Educación del Parlamento, 'Sorda' relata «una historia muy contundente; es una pena que no sea la candidata española a los Oscar», cuenta el socialista, presente en Estrasburgo, a LA VERDAD, y destaca la importancia del filme «para tratar la inclusión y por cómo afronta la discapacidad física. La película, empezando por el título, es directa, ya que no se trata de un eufemismo: 'Sorda'. Además, expresa muy bien los miedos de la maternidad» tanto de la protagonista como su familia. «Cuando la película parece que está casi acabada, el espectador sufre una inmersión total, me parece un giro genial», destaca el eurodiputado, orgulloso de que una cinta rodada en la Región Murcia esté llegando tan lejos, y subraya la importancia de que la cinta se subtitule en una veintena de lenguas «para favorecer su distribución».