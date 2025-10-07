La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La directora, los actores y las productoras de 'Sorda', en una imagen de archivo, en el Auditorio Víctor Villegas. Kiko Asunción / AGM

La película murciana 'Sorda', nominada al Premio del Público LUX del Parlamento Europeo

Los ciudadanos europeos podrán votar por la cinta dirigida por Eva Libertad, que se subtitulará en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea

Natalia Benito

Natalia Benito

Estrasburgo

Martes, 7 de octubre 2025, 16:15

La película 'Sorda' continúa escalando peldaños en su exitosa trayectoria internacional, que comenzó con el aplauso de público y crítica en la Berlinale. ... Tras arrasar en el Festival de Málaga y quedarse a las puertas de ser el título seleccionado para representar a España en los Oscar, la cinta dirigida por la molinense Eva Libertad y protagonizada por su hermana, Miriam Garlo, es una de las cinco películas nominadas al Premio del Público LUX del Parlamento Europeo. Así se ha anunciado en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, con la presencia de la vicepresidenta primera del Parlamento, Sabine Verheyen, y la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación, Nela Riehl, así como la productora de 'Sorda', Miriam Porté.

