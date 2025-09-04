La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Álvaro Cervantes y Miriam Garlo en un fotograma de la película 'Sorda'.

La película murciana 'Sorda' vuelve a los cines tras ser preseleccionada para los Oscar

En la Región, se podrá ver en Neocine Vega Plaza

LA VERDAD

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:52

'Sorda', la ópera prima escrita y dirigida por la molinense Eva Libertad, vuelve a las salas de cine a partir de este viernes, 5 de septiembre, tras ser preseleccionada para representar a España en la próxima edición de los Oscar en una terna en la que también compiten 'Romería' y 'Sirat'.

En la Región de Murcia, por el momento, solo está programada en los cines Neocine Vega Plaza de Molina de Segura, con una sesión diaria a las 18.00 horas.

La película protagonizada por Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta y Joaquín Notario, que explora los desafíos que surgen en la pareja al afrontar la maternidad y paternidad atravesados por el encuentro de los mundos sordo y oyente, se estrenó en cines españoles el 4 de abril y ha sido disfrutada por más de 114.000 espectadores. Además, ha sido adquirida para su distribución cinematográfica en más de 50 países entre los que se incluyen Francia, Alemania, Austria, Italia, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Portugal, Grecia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Lituania, México, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, China, Taiwán, Japón e Indonesia.

El miércoles, 17 de septiembre se desvelará cuál es la cinta escogida para representar al cine español en la carrera por el Oscar a la Mejor Película Internacional.

