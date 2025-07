El nuevo vuelo de Superman

Si el Congreso de los diputados se ha convertido en el ruedo del «Grand Prix», si el Madrid puede cruzar medio mundo para jugar (y ... perder) un trofeo Teresa Herrera con botox de la FIFA, y si hasta Trump puede ser Nobel de la Paz, es posible que una nueva versión de Superman aporte algo no visto hasta la fecha.

El primer superhéroe con todas las letras, Superman, nació en 1938 encarnando la justicia, la bondad y la necesidad de la humanidad de verse proyectada en alguien que encarne nuestra mejor versión (las reminiscencias con Jesucristo no fueron casuales). Los que hoy estrenan 'Superman' tienen otras motivaciones más crematísticas, y si hay que hacer caso a las críticas, además han acertado de lleno retomando la historia del hijo más famoso de Kriptón.

La versión de los setenta fundó el canon (de hecho su banda sonora ha sido maqueada para esta de 2025) de este hombretón con los slip por fuera, una traslación para todos los públicos del superhombre de Nietzsche, que nos permite soñar con un mundo donde al mal siempre le sale a pagar la declaración de la renta. DC Comic, la productora y dueña del personaje, ha confiado a James Gunn el reseteo y por eso incorpora toques gamberros a lo 'Guardianes de la Galaxia' que él dirigió. David Corenswet encarna al héroe (no nos molestemos en aprender el nombre hasta que sepamos si triunfa) y el cada vez más sólido Nicholas Hoult hace de Lex Luthor (alter ego de Elon Musk). El film abona la creencia roussoniana en la bondad natural del hombre (quien cree eso nunca ha sido profesor de infantil ni ex ministro de Putin).

Ahora toca ir de viaje al otro lado de los Pirineos con una comedia dramática y un drama trágico. La primera es el recorrido por las vidas de unas amigas con sus relaciones de pareja en el centro, pero como excusa para poner a prueba su amistad. Rodar los pensamientos es mucho más complicado que los sentimientos, y ese es el mérito de 'Tres amigas', donde se abusa del plano secuencia y en el que hay más diálogos que en una consulta de un psicólogo argentino. La (excesiva) música de piano acompaña las reflexiones sobre los amores efímeros que parecen eternos y las amistades eternas que resultan efímeras. Un no tan velado homenaje al maestro Eric Rohmer (al que volveré a hacer referencia en este mismo artículo, hoy está de suerte).

La lapidación social (la manada siempre dispuesta a tirar la primera piedra) es un tema recurrente en el cine, especialmente para poner en cuestión taras comunitarias y comunidades aparentemente perfectas (como un Congreso del PP). Cuando eso además pasa en entornos educativos, como sucedía en 'Sala de profesores' (2023), la cosa coge un color bastante más dramático. En 'La acusación' un joven profesor es denunciado por una alumna y de pronto se ve envuelto en una nube de ignominia de la que no puede ni defenderse, como si la justicia fuera impartida por Villarejo y Cerdán fuera su abogado. Un laberinto kafkiano rodada con claustrofóbica precisión en el que empatizamos con el protagonista, o con aquellas profesoras de 'La calumnia' (1961) de la que tanto bebe esta historia basada en hechos reales.

En una de las ciudades más feas de Europa, Bruselas, hay un rincón especialmente siniestro: la tienda de los pitufos. Son monigotes azules de humor infantil que viven en un bosque, inteligencia justita para pasar el día, misóginos y homoeróticos (sólo había una pitufa) que se dedicaban a luchar contra unos malos igual de estúpidos y odiosos, que en 'Pitufos' secuestran a Papa Pitufo. Es un estreno recomendable para castigar a vuestros hijos. Por cierto, hay una versión bastarda para adultos, se llama 'Avatar'.

Nadie es perfecto aunque el verano lo parece, así que ha llegado el momento de hacer repaso de películas disfrutonas, de esas que te muestran un estío tan maravilloso que hace que te olvides de las olas de calor y los abusivos precios de los chiringuitos. Entre ellas la gozosamente sensorial 'Call me be your name' (2017), la rohmeriana 'El rayo verde' (1986), la luminosa 'Beautifull thing' (1996), la musical 'Mamma Mia' (2008) y la bienintencionada 'El mejor verano de mi vida' (2018).

Que tengáis una semana de cine.