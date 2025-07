Dinosaurios en los cines

Carlos Martínez Jueves, 3 de julio 2025, 21:48 Comenta Compartir

Espero que hayáis tenido mejor semana que el arquitecto de gobiernos y hayáis trabajado menos que vuestros aires acondicionados. Julio resulta ser una secuela del caluroso junio, como lo es la taquillable 'Jurassic World: el renacer' con la que empezamos el repaso a los estrenos.

Contar el argumento de una película que se titula así es casi innecesario. Básicamente se trata de que los dinosaurios se rebelen y se dedican a usar de aperitivo a todo aquel humano que se pone por delante. Lo único que va cambiando es el decorado y el chico y la chica protagonista. No seré yo el que ponga pegas a una saga entretenida y que ha hecho ganar mucho dinero a Hollywood, pues siempre habrá que agradecer a la inicial 'Parque Jurásico' que su éxito fuera lo que permitió a Spielberg rodar su obra maestra 'La lista de Schindler' (sólo por eso el Tyrannosaurus rex merece un respeto).

Es el estreno en la saga de Scarlett Johansson haciendo de tipa dura, pertrechada con armamento pesado, y donde no para de correr, sudar, luchar y zafarse como puede de los depredadores jurásicos (cumpliendo los sueños húmedos de los que echaban de menos a la Viuda Negra de 'Los Vengadores'). Y ese es el resumen de un largometraje cuya única sorpresa reside en saber cuándo rebasará los mil millones de dólares de recaudación.

Con el poco atractivo nombre de 'Diamanti' llega un éxito italiano dirigido por el interesante Ferzan Özpetek, autor de algunas obras bien hilvanadas como 'Hammam: el baño turco' (1997) o 'El hada ignorante' (2001). Es un trabajo metacinematográfico, con un gran reparto femenino, donde un realizador decide reunir a su gineceo de actrices para rodar una historia de mujeres en un taller de costura. Todo se viste de reivindicación feminista pero el jefe del atelier es un hombre, que además olvida que la nostalgia, para que llegue al corazón y se sienta autentica, tiene que vestirse con Givenchy y no de Zara (iba a decir con patrones del «Burda» pero delataría mi avanzada edad). A pesar de eso me tiene ganado porque me gusta el melodramático Özpetek y las historias que hablan del cine dentro del cine, es decir, de cómo se cosen los sueños.

En un Festival de Teatro de San Javier asistí a la obra de Cesc Gay «Los vecinos de arriba», sobre un matrimonio veterano que decide invitar a cenar a unos nuevos y fogosos inquilinos del edificio para pedirles que no sean tan expansivos en sus actos amorosos (para que luego os quejéis de las reuniones de la escalera). 'Una cena… y lo que surja' es la versión francesa de aquella, y por desgracia en el tráiler ya desvelan la gracia de la trama y gran parte de los chistes buenos. Su esclavitud formal al original teatral no es un tributo, sino una carga, y la forzada gracia de los actores y de las situaciones hará que el resultado (quizás es lo que se busca) sea muy cercano al esperpento de 'La que se avecina'.

Pixar no logra hacer su magia con 'Elio', tras las polémicas surgidas por los pacatos recortes hechos a la edición original y el abandono de su director (una red flag para cualquier trabajo artístico). Así que su indudable talento visual y su inconmensurable originalidad no son suficientes para hacer levantar el vuelo al film. Eso es porque se ha castrado la otra innegable capacidad del estudio: cartografiar los sentimientos. La historia del niño científico abducido por los extraterrestres se queda a medio camino de lo que podía haber sido, una mezcla de 'Wall-e' (2008), 'Up' (2009), 'Luca' (2021) y una gotas de 'Del revés' (2015).

Nadie es perfecto y «The New York Times» lo es un poco menos desde que ha publicado esta semana la supuesta lista de las cien mejores películas del siglo XXI. A parte de que falte la sublime 'El secreto de sus ojos' (2009) (y alguna más), yo me pregunto si de verdad la sobrevalorada 'Gladiator' (2000), la plúmbea 'Roma' (2018) o una cinta en el que salga Will Ferrel (y alguna más) reúnen los requisitos para puntuar en este listado de excelencia. Decepcionante.

Que tengáis una semana de cine.

