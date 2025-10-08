El creador de 'Yellowstone' convertirá el centro de Murcia en Estambul para el rodaje de su nueva película La ciudad servirá de escenario para 'F.A.S.T.', el regreso al cine de Taylor Sheridan

Iván Rosique Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:20 | Actualizado 19:31h. Comenta Compartir

El guionista Taylor Sheridan, creador de las exitosas series 'Yellowstone' y Tulsa King', prepara su regreso al cine tras varios años dedicado a la pequeña pantalla con un rodaje que tendrá lugar en pleno centro de Murcia. El casco histórico de la ciudad emulará las calles de Estambul para servir de escenario para 'F.A.S.T.', una película producida por Warner Bros. Pictures y cuyo estreno está previsto para el 23 de abril de 2027.

La superproducción, dirigida por Ben Richardson y protagonizada por Brandon Sklenar -conocido por sus papeles en '1923' y 'Midway'-, será un thriller de acción en la línea de otras películas escritas por Sheridan, como 'Sicario' y su secuela o 'Comanchería'. Narrará la historia de un excomando de fuerzas especiales reclutado por funcionarios antidroga para liderar un equipo de operaciones encubiertas contra narcotraficantes protegidos por la CIA.

El rodaje, que se desarrollará de la mano de una productora española, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad, convertirá emblemáticos espacios del centro de la capital en localizaciones de la metrópoli turca, aprovechando la riqueza arquitectónica y la versatilidad de los espacios urbanos murcianos, como las calles de Trapería, Barrionuevo y Escultor Nicolás Salzillo. Durante los trabajos, el equipo técnico de 'F.A.S.T.' dispondrá del Hub Audiovisual de Murcia como 'sede de operaciones' y podrá hacer uso de sus instalaciones especializadas como parte de su función de apoyo al sector.

El Consistorio espera que la producción genere un «importante impacto económico directo» en sectores como hostelería, transporte, catering, servicios técnicos especializados y comercio local. La contratación de figurantes y proveedores de servicios auxiliares «contribuirá a fortalecer el tejido productivo audiovisual regional», mientras que la presencia del equipo de producción durante las semanas de rodaje «activará el ecosistema de empresas audiovisuales locales, generando oportunidades de colaboración, transferencia de conocimiento y networking profesional con estándares internacionales de producción».

La campaña de contratación de extras comenzó el pasado jueves. La compañía ModExpoR Internacional S.L. busca más de 500 figurantes para aparecer en unas secuencias que se rodarán en el Aeropuerto Internacional de la Región -localización de la que ya se sirvió 'Terminator: Destino oscuro'- el próximo 31 de octubre y también en Murcia el 5 de noviembre. Se precisan extras residentes en Murcia, de todas las etnias, de entre 18 y 70 años, con DNI o NIE en vigor.

La captación de 'F.A.S.T.' es resultado directo de la estrategia de atracción de rodajes que desarrollan de manera coordinada la Film Commission de la Región de Murcia, bajo el amparo de la Comunidad Autónoma, y la Film Office del Ayuntamiento de Murcia. Esta colaboración supondrá un importante impulso económico para la ciudad, generando empleo directo e indirecto, dinamizando el sector servicios local y posicionando a Murcia en el mapa internacional de la producción audiovisual de alto presupuesto.

Temas

Murcia

Cine