Anuncio de la productora malagueña.

Buscan más de 500 extras para rodar una película americana en el aeropuerto de Murcia

El director de casting de ModExporR Internacional, Rafa Guadamuro, inicia la búsqueda de candidatos de 18 a 70 años en un proceso 'online'

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:11

Rafa Guadamuro, director de casting de ModExpoR Internacional S.L., ha hecho un llamamiento público para encontrar a más de 500 extras en la Región de Murcia para una película internacional (americana) que se rodará en el Aeropuerto Internacional de Murcia el 31 de octubre y en la ciudad del Segura el 5 de noviembre.

Insiste la productora malagueña en que es un casting 'online' y se precisan, en concreto, extras residentes en Murcia, de todas las etnias, de entre 18 y 70 años, con DNI o NIE en vigor. Los interesados pueden ponerse en contacto con la productora en el teléfono de Whatsapp 669367810.

Rafael Guadamuro es conocido por sus castings para 'Assassin's Creed' (2016), 'Venom: El último baile' (2024) y 'Alerta roja' (2021). También intervino en el casting del rodaje de 'Juego de tronos' en Gerona.

Anuncio del casting en Murcia.
Anuncio del casting en Murcia.

En 2018 se rodó 'Terminator' en la Región de Murcia, en concreto, escenas de la sexta entrega de la saga junto al aeropuerto de Corvera. Cortaron uno de los accesos durante tres meses para que los especialistas simularan una carretera mexicana.

En 2023 fue el rodaje de la tercera película de 'Venom' en el barrio cartagenero de Los Mateos, también convertido en una localidad mexicana. La grabación de la producción protagonizada por el actor británico Tom Hardy blindó la zona: los propios vecinos hicieron de seguridad para impedir filtraciones y robos.

Te puede interesar

