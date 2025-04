Acción sin sentido en 'El contable 2'

Mientras el público se fascina con el funeral papal, los periodistas por quién cambiará el solideo por la mitra y los católicos por la vida ... de Francisco, como cada viernes llegan los estrenos a las salas (como dice el tango: «Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando»).

Empezando por la innecesaria 'El contable 2'. Si ya era mala la primera parte está es igual o peor, de esas que merecen mandar a sus creadores al rincón de pensar. La prescindible secuela retoma al asesino profesional con Asperger que interpreta (por decir algo) uno de los actores más sosos de Hollywood, Ben Affleck. En esta parte multiplican por dos la acción, pues lo ponen a colaborar con un hermano que se dedica a lo mismo. Ya se sabe, familia que mata unida…

Un thriller de conspiraciones, con un montaje más nervioso que un cardenal entrando al cónclave, y que exige la suspensión de la credibilidad porque es de esas que las cosas que hacen sus protagonistas son tan increíbles que uno dice «¡sí, hombre, claro!». Los rastros de humor no salvan una de esas secuelas que ha aplicado directamente el Ctrl+C.

Damos un salto cualitativo de calidad para hablar de 'El último suspiro', la película número veinticinco del veteranísimo y militante director Costa-Gavras, que la firma con 91 lúcidos años (qué mal está la jubilación de los autónomos). A estas alturas no iba a renunciar a la denuncia social y al radical discurso político de izquierdas, pero una vez más es capaz de hacer que eso no menoscabe el arte que encierran sus trabajos, entregando un film conmovedor sin ser cursi, doctrinal sin ser maniqueo, inteligente sin ser ininteligible. Aquí mezcla fe, ciencia y filosofía narrando la visita de un filósofo a una clínica de cuidados paliativos con un médico más que humano. Pero, será por su edad biológica o por la Era relativista que vivimos, es menos dogmática que otras, incluso con rasgos de humor y autocrítica. Costa-Gavras aquí es más Aristarain que Loach.

'c' es la adaptación al cine de un juego de la PS. Aunque hay unas pequeñas variaciones, la historia esencial es la original. Un grupo de chicos y chicas, adecuadamente hormonados y guapos, van a una cabaña en un bosque y por la noche, como era de esperar, son asesinados por un monstruo. Como veis nada original en una de terror. La novedad es que cuando mueren vuelven a la vida para ser masacrados una y otra vez hasta que logren salir del bucle en que están atrapados. Es una especie de escape room que mezcla 'Al filo del mañana' (2014) con 'Destino final' (2000).

Para los más pequeños de la casa llega desde Francia un entretenimiento infantil y blanco, 'Moon. Mi amigo panda'. Un mal estudiante y con pocos amigos es mandado a vivir con su abuela en el campo una temporada. Allí hará buenas migas con un osito panda al que tratará de salvar al tiempo que él se salvará de su aislado mundo. Evidentemente es para incondicionales de este tipo de historias o gente que duerme la siesta con los documentales de animales.

Una producción modesta de una cinta animada es siempre más difícil de disimular que otras, porque se nota mucho la falta de presupuesto. Pero ese hándicap puede pasar desapercibido si visualmente hay potencia y la historia tiene fuerza, cosa que no ocurre con 'Una noche en Zoópolis', donde unos animales se convierten en zombis por mor de un meteorito (pena que no le pasara al guionista). Estar dedicada al público infantil no es una coartada para no esforzarse más.

Nadie es perfecto, y tampoco los papas, que son humanos. Esa humanidad se refleja en unas cuantas películas que hablan sobre el portador del anillo del Pescador (no de cómo se eligen, eso ya llegará). Tenemos la canónica y descriptiva 'Las sandalias del pescador' (1968), la extravagante y divertida 'Habemus Papam' (2011), la correcta e inventada 'Los dos Papas' (2019) y la hagiográfica y desprejuiciada 'No tengas miedo' (2006). Cuatro ejemplos de cuatro personas enfrentadas a un destino común.

Que tengáis una semana de cine.