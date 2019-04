Cartagena homenajea el sábado a Kraser con intervenciones en vivo de 70 artistas

La ciudad de Cartagena acoge este sábado, a partir de las 10.30 horas en la plaza del Ayuntamiento, un homenaje a uno de los más grandes artistas urbanos surgidos en la Región, Kraser, con intervenciones en directo en la calle sobre taburetes de diseño, sobre lienzo de 1,5x1,5 metros, sobre soporte de 2,8x2,2 y sobre un cubo de piedra (21.30 horas, en Athenas Club) en las que participarán cerca de 70 artistas contemporáneos, de street art y del grafiti, nacionales e internacionales, con los que ha colaborado a lo largo de sus 30 años de trayectoria. Entre los participantes, estarán Koz Dos, Cheone, Torem, Goyo 203, Belén Orta, Sofía Tornero, Ángel Mateo Charris, Antonio Martínez Mengual, Esteban Bernal, Álvaro Peña y un sinfín de compañeros del gremio.

Las celebraciones, organizadas por el Ayuntamiento de Cartagena, incluyen la edición de un libro, 'Kraser. 1989-2019', talleres -sábado, 12.30 horas, Plaza del Ayuntamiento, a cargo de Belén Orta; y el domingo, desde las 9 de la mañana, en el Espacio de Libre Expresión #ElemCT, en la calle Doctor Pérez Espejo, con Kenu y el propio Kraser en el papel de maestros- y una gala en la sala Tántalo con shows y performance de artistas como Ayoho, Audios Pain y El Klan de los DDT, entre otros.

Todas las actividades de la jornada son gratuitas, aunque para la gala es necesario retirar entrada que se puede descargar en compralaentrada.com o recogerla en tiendas de Cartagena (Tankarworld, Proffonic o Jaleo).

«Me fui a Milán porque vivir de la pintura en la Región era complicado, no llegaban a entender mi trabajo del todo»

Bajo el alias de Kraser se encuentra José Jorge Nicolás Salas (Cartagena, 1977), un tipo verdaderamente afable y bonachón, que en los años 80 empezó a 'bombardear' las calles de Cartagena con otro pseudónimo, Ralf, que acabó cambiando por el de Kraser, que le parecía «menos americano», y que ha terminando estampando en murales de Miami, Atenas, Berlín, Pekín, Madrid, «¡y en casi toda Italia!». Kraser es uno de los atractivos de la exposición que estos días puede verse en el Palacio Aguirre-Muram de Cartagena, 'Arte urbano. Leyendas callejeras', que presenta 75 obras de 75 artistas de los cinco continentes (de 23 países). Además, se encuentra ultimando un mural en el pabellón deportivo de Santa María de Gracia, en Murcia, donde ha realizado una interpretación muy personal de una escultura grecorromana, y hasta el 17 de abril tiene en la sala de la Universidad Popular de Mazarrón una individual, 'Desfragmentación secuencial', donde deja ver la influencia de diversos movimientos artísticos, desde la pintura clásica a la surrealista. Miembro del grupo de artes plásticas 'ArtNostrum', en el que está el artista mazarronero Luis Marino, Kraser acoge con suma felicidad la atención que está mereciendo su obra, aunque reconoce que una de las razones por las que acabó marchándose fue «la incomprensión» que despertaba.

«El arte del siglo XXI»

«Vivo en Milán», cuenta. «Al principio fui a vivir allí por asuntos de publicidad, porque empecé a gestionar el diseño de dos revistas en Italia. Y porque vivir de la pintura en la Región era bastante complicado, no llegaban a entender mi trabajo del todo, y en Italia me fue todo más fácil. Al final, entre una cosa y otra, me quedé en Milán». Recuerda que empezó a pintar en la calle con 12 años. «Al principio solo hacía letras, grafiti puro y duro, y eso solo lo entendía la gente del sector. Mi pintura ha ido evolucionando e incorporando motivos figurativos, y yendo del grafiti al street art, algo que ha sido aceptado. La acogida es porque mi obra ha evolucionado, no porque la gente que la juzga haya cambiado». El hecho de que el arte urbano haya penetrado en los museos le agrada. «Hoy por hoy, cualquier persona que haga arte medianamente decente a nivel mundial», opina el cartagenero, «hace intervenciones en la calle. Todos, o casi todos».

Todavía le quedan cosas por pintar. «¡Y mucho por evolucionar!», avisa, y también mucho por improvisar, porque el hecho de trabajar en la calle, incide Kraser, está lleno de contratiempos. «No trabajo con bocetos, sino con ideas que desarrollo directamente sobre el muro. Porque siempre hay problemas: o llueve, o no funciona el elevador, o la pared no coge bien la pintura, o no tienes tiempo, o te llaman por teléfono...». En sus obras tiende a desvirtualizar la realidad recurriendo «a lo abstracto, y a iconos míos», y asegura que no dejaría de practicar este formato, «porque el street art es el arte del siglo XXI, lo engloba todo». Hay Kraser para rato. Atentos a este sábado.