40 artistas sobre el escenario del Teatro Circo de Murcia rendirán un gran homenaje a Elvis Presley

Con 'Remember Elvis: Aloha from Hawaii' arrancará el 2 de octubre la temporada de otoño del teatro, una experiencia musical extraordinaria que transportará al público a un momento legendario: 1973

LA VERDAD Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:45 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

Un concierto en homenaje a Elvis inaugurará de manera espectacular la temporada de otoño 2025 en el emblemático Teatro Circo de Murcia. El próximo 2 de octubr, el TCM acogerá 'Remember Elvis: Aloha from Hawaii', una experiencia musical extraordinaria que transportará al público a un momento legendario. Esta producción magistral de Rock's King Tribute trasciende el concepto de concierto convencional para ofrecer una recreación meticulosa del histórico 'Aloha from Hawaii', el primer espectáculo de un artista solista transmitido vía satélite a nivel mundial el 14 de enero de 1973. Las entradas están ya a la venta en la web del Teatro Circo Murcia.

Aquel evento sin precedentes, protagonizado por Elvis Presley junto a la Joe Gercio Orchestra, cautivó a más de mil millones de espectadores, convirtiéndose en el espectáculo musical más visto hasta entonces y revolucionando para siempre la difusión de la música en directo. La celebración adquiere un significado aún más profundo al coincidir con el 90 aniversario del nacimiento del Rey del Rock.

Más de 20 voces educadas del prestigioso coro Discantus, dirigido por Ángel Carrillo, aportarán la profundidad y la emoción vocal que caracterizaron al show de Hawái

Este tributo no solo rinde homenaje al legado imperecedero de Elvis Presley, sino que ofrece una oportunidad única para que las nuevas generaciones y los seguidores de siempre experimenten la magia y la energía de aquel momento histórico. El concierto inaugurará de manera espectacular la temporada de Otoño 2025 en el emblemático Teatro Circo de Murcia.

Ampliar Willi Climent, como Elvis.

Sobre el escenario del TCM encontraremos a un trío de músicos espectacular. Willi Climent es reconocido como una de las voces más fieles y carismáticas de Elvis en Europa, y ofrece una interpretación que captura la esencia y la energía del Rey; Fiti Espejo es baterista de enorme prestigio en la escena del Country/Blues nacional, ideador original del proyecto y pilar rítmico del espectáculo; y Abdón Alcaraz: aclamado pianista y compositor, responsable de los minuciosos arreglos y la brillante dirección orquestal, transcribiendo fielmente la partitura original de la Joe Guercio Orchestra.

Un buen número de músicos profesionales de orquesta, seleccionados entre los mejores instrumentistas, darán vida a los complejos arreglos del concierto original. Además, más de 20 voces educadas del prestigioso coro Discantus, dirigido por Ángel Carrillo, aportarán la profundidad y la emoción vocal que caracterizaron al show de Hawái. Otros músicos de altísimo nivel, incluyendo a Fran 'Persy' (bajo eléctrico), Paco Dodero (primera guitarra), Miguel Ángel Orengo (percusión orquestal), Gerard Pelegrin (cuerdas/teclado), Alberto Núñez (violín solista) y Sergio Pérez (segunda guitarra) completan una formación que garantiza una ejecución impecable y un sonido arrollador.

En total, más de 40 artistas sobre el escenario, unidos para ofrecer una experiencia musical inolvidable, demostrando un extraordinario nivel artístico. Una parte significativa de esta gran formación proviene de la Región de Murcia, cuna de este ambicioso proyecto.

El meticuloso trabajo musical, desarrollado entre 2022 y 2024 con respeto absoluto, humildad y devoción por la obra original, ha posicionado a Rock's King Tribute entre las mejores bandas de homenaje a Elvis Presley

El proyecto tuvo su presentación preliminar el 7 de diciembre de 2024 en la Filmoteca Regional de Murcia (cine Paco Rabal) mediante una impactante proyección en pantalla gigante. Esta propuesta artística eleva el concepto tradicional de tributo a nuevas alturas, habiendo sido desarrollada con la colaboración de músicos virtuosos, técnicos especializados y creativos de primer nivel. Su objetivo fundamental es preservar el legado cultural de Elvis a través de una experiencia inmersiva, auténtica y profundamente emocionante.

El meticuloso trabajo musical, desarrollado entre 2022 y 2024 con respeto absoluto, humildad y devoción por la obra original, ha posicionado a Rock's King Tribute entre las mejores bandas de homenaje a Elvis Presley en el panorama internacional. Concebido desde una admiración genuina por la figura incomparable de Elvis y su extraordinaria contribución a la música universal, este ambicioso proyecto representa una firme apuesta por la excelencia artística y la puesta en escena de gran formato que promete cautivar a espectadores de todas las edades.