La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena Ruiz Valderas ofrece su pregón desde el balcón del Palacio Consistorial, rodeada de autoridades y festeros.

Ver 47 fotos
Elena Ruiz Valderas ofrece su pregón desde el balcón del Palacio Consistorial, rodeada de autoridades y festeros. Antonio Gil / AGM

La fiesta estalla con un alarde de la historia y el patrimonio cartagenero

El pregón de Elena Ruiz Valderas arenga a Tropas y Legiones de cara a su batalla. «Nuestra ciudad es un tesoro y un privilegio vivir en ella»

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Cartagena

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:37

El bullicio festero tomó este viernes noche el centro de Cartagena en el arranque de las Fiestas de Carthagineses y Romanos. La jornada inaugural comenzó ... a primera hora con el tradicional Pregonillo, que recorrió las calles del casco histórico anunciando, entre toques de humor y solemnidad, que la ciudad estaba lista para sumergirse en su particular túnel del tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  2. 2 La Croem ficha al rector de la UMU, José Luján, como nuevo secretario general
  3. 3

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  4. 4

    Una jueza cita a declarar al alcalde de Lorquí por el presunto nombramiento irregular de un ingeniero municipal
  5. 5

    La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua
  6. 6

    El aeropuerto regional se queda fuera del ambicioso plan de inversiones de Aena
  7. 7

    Carlos Alcaraz, la estrella de la Laver Cup de San Francisco: «Reúne lo mejor de Federer, Nadal y Djokovic»
  8. 8 Un bajo comercial de Juan XXIII, en Cartagena, lleva más de diez años convertido en una casa okupa
  9. 9

    El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos
  10. 10 The Champions Burger aterriza por primera vez en Cartagena con 15 restaurantes: lugar y ubicación del festival

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La fiesta estalla con un alarde de la historia y el patrimonio cartagenero