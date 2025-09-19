La feria arranca en Cartagena con cerca de 50 atracciones, dos de ellas nuevas

Jesús Nicolás Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:37 Comenta Compartir

Con el campamento recién abierto, lo que se respira también son muchas ganas de feria. La de este año tendrá un tamaño muy similar a la del año pasado. Según desgranó el presidente de la Federación de Tropas y Legiones, Eduardo Conesa, entre atracciones, puestos y casetas habrán más de un centenar en un espacio muy similar. Uno de los portavoces de los feriantes, Gabriel Cervera, adelanta por su parte que habrán dos atracciones nuevas, el Hotel, que vuelve después de dos años de ausencia, y lo que denominan «la lanzadera».

En total, habrá del orden de 50 atracciones en las infantiles y las de público adulto. Los precios suben un poco más. «Se venía abriendo a entre 2,50 y 3 euros Este año las infantiles costarán unos 3,50 y entre 4 y 4,50 euros las de adultos», señala Cervera.

Dispuestos a captar parte de ese público están ya los hoteles. Desde Agruphotel, la principal asociación que aglutina a los establecimientos hoteleros de la ciudad, su portavoz, Alejandro Paredes, presume de buenas previsiones. «Tenemos los hoteles bastante llenos para esas fechas, pero es un mix de empresas y turistas. Los hoteles del centro tienen más demanda turística esos días y los que estamos a las afueras trabajamos más con empresas», señala el también gestor del hotel Posadas de España, en Cabezo Beaza.

«De momento este mes vamos mejor que el año anterior. Las previsiones son similares. Esperamos cerrar a final de septiembre con mejor ocupación y mejor precio medio», añade Paredes.

También preparados están los pisos turísticos. «Tenemos un 80% de ocupación este fin de semana y un 69% la próxima semana. El 70% de la clientela es nacional y el 30% extranjera, con una media de estancia de 1,8 días», señaló Gregorio Morales, de la empresa de alquileres turísticos Cartagena Spain.