Un viaje al Caribe para recuperar fuerzas antes de la gira de tierra

Fernando Perals Martes, 1 de abril 2025, 01:10

No está siendo el inicio de año que esperaba Carlitos Alcaraz. El tenista murciano no pasó de cuartos de final en el Abierto de ... Australia a pesar de ponerse un set arriba ante un Novak Djokovic lesionado. El de El Palmar tuvo que decir adiós decepcionado consigo mismo por no poder haber logrado superar al serbio. Hace dos semanas cayó ante el británico Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, donde era el claro favorito a revalidar un título que ya ha ganado en dos ocasiones. Pero la final se escapó otra vez para el pupilo de Juan Carlos Ferrero. Y siete días después, el belga de 34 años David Goffin le barrió de la pista y le echó del Masters de Miami a las primeras de cambio.

Tres derrotas duras que se hicieron un hueco en la cabeza del joven tenista que en apenas un mes cumple 22 años. Tres decepciones que seguro habrán hecho algo de mella en la moral del murciano. Quizás por eso, Carlitos Alcaraz decidió en los últimos días limpiar la mente, recargar las pilas y tomarse unos días de descanso para afrontar la gira de tierra que viene por delante, que no es cosa menor. El murciano cogió a sus padres, sus hermanos, amigos, manager y algún miembro más de su entorno para marcharse al corazón de la Riviera Maya para empaparse de los suyos, disfrutar de playas de arena blanca y agua turquesa y de uno de los resort más exclusivos de la zona: The St. Regis Kanai Resort, ubicado cerca de Cancún y Playa del Carmen. Amor bajo el sol «Tiempo de calidad». Así definió el palmareño los días que compartió con su familia y amigos en territorio mexicano. Realmente parecen haber sido días muy agradecidos para el ganador de cuatro Grand Slam. La vida de un deportista de élite siempre lleva consigo el peaje de pasar menos tiempo del que a uno le gustaría con los suyos y Carlitos parece haber aprovechado el tiempo. Sobre todo con sus hermanos y sus padres, estos últimos especialmente, de los que ha compartido diversas imágenes en sus redes demostrando el amor que rodea a la familia Alcaraz. El de El Palmar eligió playas paradisiacas para disfrutar de los suyos y recargar pilas después de varias decepciones Baños en playas paradisiacas, partidos de voleibol y fútbol con aquellos que siempre le apoyan desde la grada y algún que otro momento para hacer turismo. Esos han sido los planes de un tenista que ha buscado en 'casa' las energías que necesita recuperar, aunque haya estado en México. Ampliar Alcaraz, bajo la mirada de Ferrero, entrenando ayer en Murcia. A. Hernández Pero los días de asueto han llegado a su fin. El murciano ha vuelto a coger la raqueta, esa que ha querido dejar aparcada un tiempo para que no le genere más estrés del que le brindó al salir de Miami. Carlitos ya suda de lo lindo en Real Murcia Club de Tenis para preparar sobre la arcilla de su ciudad la gira de tierra que se avecina y en la que debe recuperar su sitio y volver a demostrar el enorme talento que atesora. El pupilo de Ferrero ha vuelto a coger la raqueta en el Real Murcia Club de Tenis, donde prepara la inminente gira Bajo la atenta mirada de Ferrero, Alcaraz vuelve al trabajo con la mirada puesta en Montecarlo, que aparece en el horizonte como el primer reto sobre tierra batida. El murciano pondrá rumbo a Francia en los próximos días. El día 6 de abril arranca un torneo que debe devolverle la confianza que puede haber perdido. Cerca aparecen ya Roland Garros y Wimbledon, donde defiende corona y, sobre todo, unos valiosísimos puntos.

