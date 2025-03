Alcaraz y la tierra batida, una oportunidad para reencontrarse

Germán Abril Miami Miércoles, 26 de marzo 2025, 01:12 Comenta Compartir

No está siendo un primer trimestre de 2025 sencillo para Carlos Alcaraz. Abrió el curso con mucha ilusión en Australia, tras una pretemporada ... intensa, con algunos ajustes en su juego y su raqueta. El resultado en Melbourne Park no fue el deseado. Cayó en cuartos de final ante un Novak Djokovic tocado físicamente. El golpe, aunque duro, no dolió demasiado tiempo, ya que Alcaraz fue capaz de sacarse algunas de esas espinas ganando en Róterdam tres semanas más tarde. Fue su primer título logrado bajo techo.

Después del éxito en Países Bajos llegaría otra derrota en unos cuartos de final. En esta ocasión en Doha ante Jiri Lehecka. Los resultados en pista dura al aire libre estaban lejos de lo esperado. Un paso atrás en esa superficie con respecto a sus rivales más directos en el circuito. Aún así, el tenista de El Palmar apuntó a Estados Unidos como terreno para recuperar la sonrisa. Más después de conocerse la sanción de tres meses a Jannik Sinner. Difícil, pero la opción de recortar puntos al número uno del mundo asomaba en el horizonte. El italiano solamente defendía los 1.000 puntos de Miami una vez que, por los dos positivos por dopaje, se le habían retirado los correspondientes a las semifinales de Indian Wells. Partió Alcaraz hacia tierras norteamericanas con la mochila repleta de ambición. Siempre se le ha dado bien el llamado 'Doblete Soleado' y era una gran oportunidad para volver a abrazar su mejor versión. Campeón los dos últimos años en Indian Wells, el murciano intentó repetir el triplete que habían conquistado Federer y Djokovic anteriormente. Pero la realidad le tenía preparado otro desenlace. En el desierto californiano encajó una dolorosa derrota en semifinales ante Jack Draper en uno de los partidos más raros que se recuerdan en la carrera de Alcaraz. De allí hacia Miami, donde el palo fue aún más duro. No superó en su debut a David Goffin en segunda ronda. Pierde 800 puntos Con estas derrotas ante Draper y Goffin, Alcaraz ha perdido 800 puntos en su carrera por el número uno, lo cual dificulta más la posibilidad de recuperar esa posición en el corto plazo. Pero ahora llega un momento crucial en su temporada. Si hablamos puramente de números, hasta Roland Garros, Alcaraz solamente defiende los 200 puntos de Madrid. Por lo tanto, tiene la opción de sumar en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma un buen bote de puntos antes de defender el título y los 2000 puntos de Roland Garros. Alcaraz ha decidido aparcar unos días la raqueta para desconectar y volverá la semana que viene a los entrenamientos Pero más allá de números y puntos, lo único que pasa por la cabeza de Alcaraz es reencontrarse con su mejor versión. Volver a disfrutar con su juego y ser competitivo en los grandes torneos. Cabe recordar que no disputa una final de Masters 1000 desde hace más de un año, cuando lo hiciera en Indian Wells. No se obsesiona con el ránking, pero sí tiene entre ceja y ceja volver a ser ese Alcaraz temible que destroza a sus rivales en cualquier contexto y la arcilla se presenta como un escenario inmejorable para recuperar esa versión. Si comparamos lo que va de temporada con las dos anteriores a estas mismas alturas de año, el tenista murciano ha sumado menos puntos. Sorprendente estadística si añadimos a la ecuación que en 2023 no pudo disputar el Abierto de Australia debido a una lesión. Acostumbrado a alcanzar las rondas finales en la gira estadounidense, le tocará remontar el vuelo en Europa, tanto en arcilla como en hierba, donde siempre se ha sentido especialmente cómodo. Antes de iniciar esta fase de la temporada, Alcaraz ha decidido aparcar unos días la raqueta para desconectar y recargar las pilas con su familia para volverá a entrenar la próxima semana ya con la vista puesta en el polvo de ladrillo.

Temas

Carlos Alcaraz