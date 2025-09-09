La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos Alcaraz abraza a su hermano Álvaro tras granar a Sinner. EFE

Regreso a Murcia para disfrutar de «tiempo de calidad con los míos»

El jugador de El Palmar supera los 50 millones de dólares de ingresos, solamente en premios por sus actuaciones en el circuito ATP

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:17

Después del triunfo ante Jannik Siner en el US Open, Carlos Alcaraz tiene a tiro finalizar el curso como el mejor tenista del ... mundo, algo que ya hizo en 2022. De hecho, salvo catástrofe improbable, el murciano acabará este 2025 en lo más alto del ranking ATP. Sin embargo, tal y como dijo en varias de las entrevistas que concedió el domingo tras conquistar el torneo, por su cabeza ahora solo pasa volver a la casa, estar con su madre y sus dos hermanos que no pudieron viajar a Nueva York y desconectar junto a sus amigos de El Palmar. Por eso no estará este fin de semana en Marbella en la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.

