Fiesta en familia, visita a Rockefeller Center y renuncia a la Copa Davis Su equipo le recibió con una especie de chupinazo de espumoso californiano antes de atender a sus compromisos con los medios y el torneo

Javier Ansorena Nueva York Martes, 9 de septiembre 2025, 00:06 Comenta Compartir

Hay un olor leve a fiesta en una salita modesta en las tripas de la Arthur Ashe, la pista central de Nueva York. Tiene la culpa Carlos Alcaraz, que entra con una sonrisa luminosa. O más bien, la copa de campeón del US Open que lleva en las manos. Hace un rato, ambos se han bañado con algún tipo de espumoso californiano, en el éxtasis de la celebración del sexto Grand Slam del tenista murciano.

Nada más levantar el trofeo, de vuelta al vestuario, todavía vestido con la equipación de morado nazareno con la que ha hecho pasar por estación de penitencia a todos sus rivales en Nueva York, su equipo le recibió con esa especie de chupinazo que corrió por redes sociales en todo el mundo.

La final con el italiano, soñada por todos en Nueva York, es la respuesta contundente que Alcaraz ha dado ante un momento en el que parecía que Sinner era impenetrable, que el murciano no podía meterle mano. Le ganó en Roland Garros con una remontada milagrosa: una alegría inmensa para la afición española, pero, también, una advertencia de que Sinner le podía ganar incluso en su territorio favorito, la tierra batida. Y en Wimbledon, poco después, el italiano le barrió. Ahí fue cuando Alcaraz y su equipo, comandado por su entrenador, Juan Carlos Ferrero, entendieron que necesitaba cambios. Y los ha tenido dentro y fuera de la pista.

Tras derrotar a Sinner y convencer a todos, tocó celebrar el éxito, con moderación y acompañado de un reducido séquito de familiares, amigos y miembros de su equipo. Por la mañana tocaba madrugar para visitar Rockefeller Center y cumplir con la protocolaria sesión de fotos al campeón del día después.

Antes de ello, Alcaraz anunció que no formará parte del equipo de Copa Davis que se enfrentará este fin de semana a Dinamarca en Marbella. El murciano ha decidido bajarse de la competición por equipos alegando fatiga muscular y que no sería «justo» participar en sus condiciones actuales. Tampoco estará Davidovich.