Celebración del triunfo de Carlos Alcaraz: Una dulce tradición en El Palmar

Los vecinos de El Palmar reunidos para ver la final del US Open de Carlos Alcaraz contra Sinner explotan de júbilo tras el punto que le dio el triunfo al murciano.

Jesús Fernández Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:26

El Palmar se volvió a ataviar con sus mejores galas para volver a estar al lado de su paisano. Carlos Alcaraz volvió a una final y su pueblo no le falló. Dieron igual las horas nocturnas de un domingo previo a la vuelta al colegio de los más pequeños porque a Carlitos no se le puede dejar solo. Alrededor de medio centenar de palmareños presenciaron la victoria contra el italiano Jannik Sinner en una pantalla gigante. Los ánimos eran buenos. Su gente no tenía dudas de que su paisano sería el vencedor del US Open 2025, aunque eran conscientes de que la dificultad era máxima. José Ruiz contó que era un «deseo» que el palmareño ganara, mientras que Fulgencio Salvat avisó que él creía que «Sinner no está recuperado del todo y eso le va a dar ventaja a Alcaraz». No se equivocaron en sus predicciones y Carlitos alzó su su segundo US Open

El punto de reunión en la Avenida Pintor Pedro Cano, a las espaldas del IES Marqués de los Vélez, se iba llenando poco a poco. Era un goteo constante de personas que, incluso con el partido iniciado, no cesaba. El retraso en el inicio del partido le vino bien a los más rezagados, que les dio tiempo a sumarse a una risa conjunta cuando apareció en pantalla el presidente de EE UU, Donald Trump, haciendo el saludo militar cuando sonaba en la pista central del US Open el himno estadounidense.

Carlos Alcaraz ha acostumbrado a su pueblo al éxito, lo que ha provocado que sus vecinos ya tengan experiencia en ir a animar a su tenista favorito a la pantalla gigante, que llegaron con provisiones para el evento. La cena la protagonizaron bocadillos, pasteles de carne y empanadas, que iban acompañados de patatas fritas o pipas. Las neveras fresquitas iban cargadas de cerveza y refrescos para aguantar todo el partido bien hidratado.

La lluvia se suma a la fiesta

Un tímido chispeo amenazó con cortar el buen rollo a las puertas de que Carlos saltase a la pista Arthur Ashe, pero hasta con la meteorología puede El Palmar, que consiguieron sobreponerse y mantuvieron férrea la marea que anunció la salida a pista de su chico con un atronador aplauso. Los más previsores abrieron sus paraguas, otros buscaban cobijo debajo de algún árbol y la gran mayoría simplemente esperaron en su sitio a que las nubes pasaran. Más de media hora estuvieron aguantando el chirimiri mientras Carlitos mandaba en el marcador.

El murciano se llevó el primer set, sorpresivamente, de manera rápida y, aparentemente, sencilla. Estos vecinos no se olvidan de la final de Roland Garros de hace unos meses que los tuvo en vilo más de cinco horas. Una rapidez que seguramente fue celebrada desde su butaca por Pepe Barba, que esta mañana se levantaba temprano para llevar a sus nietos al colegio. Este vecino de El Palmar tenía en su mente un partido «complicado», apostando por una victoria de Alcaraz en el quinto set y acabando el partido por lo menos «hasta la una de la mañana».

Sinner enfrió el ambiente

El tenista de San Cándido es una fría máquina de matar que solo un pasional Alcaraz es capaz de doblegar. Sinner sabe lo que tiene que hacer y así lo hace hasta el final. Pese al mal primer set, no se vino abajo y consiguió reponerse en el segundo para poner las tablas en el electrónico. El Palmar lamentó cada varapalo que se llevaba Charlie, pero reconociendo que el italiano es una «máquina».

No se esperaban que, tras la igualdad, el tercer set fuese coser y cantar para Carlitos. El murciano respondió cada golpe de Sinner con mucha más virulencia y desarmándole con su tenis. El estallido más sonoro llegó con la confirmación de la rotura del servicio y el 3-0 y saque. El Palmar se levantó de su asiento para animar y celebrar que su chico había vuelto a hacer magia sobre la pista. La temperatura iba subiendo y los paraguas se vieron relegados a un segundo plano por los abanicos.

Banderas al cielo cuando el pupilo de Juan Carlos Ferrero cerró la manga por 6-1. Carlitos estaba muy sólido al servicio y no daba ningún tipo de oportunidad a su contrincante, que no conseguía hacer daño con su potente derecha. La sonrisa de Alcaraz trasladaba una sensación de tranquilidad a sus paisanos que presagiaban que iba a ser como en Wimbledon y el último parcial no iba a ser necesario.

La rotura en el cuarto set se hizo oír. La victoria cada vez estaba más cerca y así se lo hicieron sentir sus paisanos a Carlitos cuando puso el 3-2. Los aplausos y los gritos transmitían una sensación de que el momento de darlo todo y apretarle las tuercas al italiano había llegado. Eran conscientes de que su vecino no podía darle alas al que hasta ese momento era el número del 1 del mundo porque ir al quinto set era una moneda al air que podía no caer cara.

Explosión de júbilo

Con 5-3 y servicio para Jannik Sinner se coreó al unísono el primer Carlos, Carlos sabiendo de que era posible cerrar el partido aquí. Alcaraz se topó con la red demasiades veces y tuvo que esperar a su servicio para alzar los brazos al cielo de Nueva York.

Cuando se levantó de la banqueta para hacer frente al juego más importante del partido fue animado por un gran aplauso desde El Palmar, que gritaba cada vez más fuerte los puntos que acercaban a su paisano a conseguir su sexto Grand Slam. Se lamentaron con las primeras oportunidades desperdiciadas, pero estallaron de júbilo al ver que su chico lo había vuelto a hacer con un saque directo a los corazones de los habitantes de El Palmar.